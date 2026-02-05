【2027年度入試対応】ルークス志塾渋谷本校、法学部二次試験に特化した「法学系対策講座」を開講
総合型選抜・学校推薦型選抜専門塾「Loohcs（ルークス）志塾渋谷本校」（所在地：東京都渋谷区）は、2027年度大学入試に向け、法学部二次試験対策に特化した全30回の専門講座を2026年2月より開講します。
本講座は、法学・政治学の基礎知識の体系的理解と、小論文・講義理解力試験などの実践演習を一体で行う、法学部志望者向けのオールインワン講座です。
■ 開講背景｜「二次試験」で差がつく時代へ
近年、生成AIの発達により、志望理由書や活動報告書といった書類のみで受験生の学力・思考力を正確に評価することが難しくなっています。
その結果、大学側は二次試験を通じた選抜を重視する傾向を強めており、法学部においても倍率・難度は年々上昇しています。
法学部の二次試験では、高校公民レベルの知識にとどまらず、
- 大学基礎教養レベルの概念理解
- 対立する価値観を踏まえた多面的思考
- 論理的で説得力のある文章表現
といった力が求められます。
しかし、二次試験は試験当日のサポートが難しく、直前期のみの対策では対応が困難なのが実情です。
本講座では、早期から継続的に学ぶことで、知識の定着と実践力の両立を目指します。
■ 講座概要｜法学部対策を一本化した「オールインワン講座」
本講座は、これまで別講座として実施していた
「ガイダンス」「春期講習」「GW講習」「小論文講座」等を統合した、法学部対策の総合講座です。
開講期間・時間
期間：2026年2月～7月（全30回）
時間：20:20～22:00
※4月以降の詳細日程は受講者へ別途案内
■ 講座内容・構成前半｜基礎講義編（全17回）
法学部受験に必要な法学・政治学の基礎知識を、体系的にインプットします。
主なテーマ
- 国家・権力・正当性
- 自由・平等・正義・立憲主義
- 民主主義・政治体制
- 憲法・刑法・国際法
- 日本政治史・地方自治
- 安全保障・国際政治
- 税制・社会保障・政策論
- 時事問題の整理 ほか
後半｜応用演習編（全13回）
大学別試験形式を意識した、実践的アウトプット演習を行います。
主な内容
図表読み取り型小論文
法学部特有の英語対策
講義理解力試験（FIT入試・中央チャレンジ入試対応）
GMARCH／早慶／国公立レベル小論文演習
総合考査演習
グループディスカッション（口頭試問・面接対策）
■ 実施校舎・受講形態
対面／オンライン選択可
Loohcs志塾 渋谷本校 サブ教室
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3階
※講義理解力試験に関する回は、対面受講を推奨しています。
■ 対象者- 慶應義塾大学 法学部（FIT入試 A・B方式）
- 中央大学（チャレンジ入試／英語運用）
- 明治大学 政治経済学部 グローバル入試
- 東北大学・筑波大学など国公立大学 法・政治系学部
- その他 私立難関法学部志望者
■ 注意事項- 本講座受講には Loohcs志塾への入塾が必要です
- 月極コースでの受講不可（本パック申込制）
- 基礎講義編は欠席時もアーカイブ視聴可
- クーリングオフ・中途解約制度あり
- 日割・コマ割での返金は原則不可
- 天災等による休講時の補償はありません
■ お申し込み方法
Loohcs志塾公式サイトのお問い合わせフォームよりお申し込みください。
希望校舎欄：「渋谷本校」を選択
希望日程・時間欄：「法学系対策講座」と明記
https://loohcs-shijuku.com/school-info/p488/#form
フォームより申し込む :
●Loohcs志塾とは
Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。
特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。
指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。
将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。
●Loohcs株式会社について
わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。
代表取締役：嶺井 祐輝
所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）
Webサイト：https://loohcs.co.jp/