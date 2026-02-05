【2027年度入試対応】ルークス志塾渋谷本校、法学部二次試験に特化した「法学系対策講座」を開講

Loohcs株式会社

総合型選抜・学校推薦型選抜専門塾「Loohcs（ルークス）志塾渋谷本校」（所在地：東京都渋谷区）は、2027年度大学入試に向け、法学部二次試験対策に特化した全30回の専門講座を2026年2月より開講します。

本講座は、法学・政治学の基礎知識の体系的理解と、小論文・講義理解力試験などの実践演習を一体で行う、法学部志望者向けのオールインワン講座です。

■ 開講背景｜「二次試験」で差がつく時代へ

近年、生成AIの発達により、志望理由書や活動報告書といった書類のみで受験生の学力・思考力を正確に評価することが難しくなっています。

その結果、大学側は二次試験を通じた選抜を重視する傾向を強めており、法学部においても倍率・難度は年々上昇しています。

法学部の二次試験では、高校公民レベルの知識にとどまらず、

- 大学基礎教養レベルの概念理解- 対立する価値観を踏まえた多面的思考- 論理的で説得力のある文章表現

といった力が求められます。

しかし、二次試験は試験当日のサポートが難しく、直前期のみの対策では対応が困難なのが実情です。

本講座では、早期から継続的に学ぶことで、知識の定着と実践力の両立を目指します。

■ 講座概要｜法学部対策を一本化した「オールインワン講座」

本講座は、これまで別講座として実施していた

「ガイダンス」「春期講習」「GW講習」「小論文講座」等を統合した、法学部対策の総合講座です。

開講期間・時間

期間：2026年2月～7月（全30回）

時間：20:20～22:00

※4月以降の詳細日程は受講者へ別途案内

■ 講座内容・構成

前半｜基礎講義編（全17回）

法学部受験に必要な法学・政治学の基礎知識を、体系的にインプットします。

主なテーマ- 国家・権力・正当性- 自由・平等・正義・立憲主義- 民主主義・政治体制- 憲法・刑法・国際法- 日本政治史・地方自治- 安全保障・国際政治- 税制・社会保障・政策論- 時事問題の整理 ほか後半｜応用演習編（全13回）

大学別試験形式を意識した、実践的アウトプット演習を行います。

主な内容

図表読み取り型小論文

法学部特有の英語対策

講義理解力試験（FIT入試・中央チャレンジ入試対応）

GMARCH／早慶／国公立レベル小論文演習

総合考査演習

グループディスカッション（口頭試問・面接対策）

■ 実施校舎・受講形態

対面／オンライン選択可

Loohcs志塾 渋谷本校 サブ教室

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3階

※講義理解力試験に関する回は、対面受講を推奨しています。

■ 対象者

■ 注意事項

■ お申し込み方法

- 慶應義塾大学 法学部（FIT入試 A・B方式）- 中央大学（チャレンジ入試／英語運用）- 明治大学 政治経済学部 グローバル入試- 東北大学・筑波大学など国公立大学 法・政治系学部- その他 私立難関法学部志望者

Loohcs志塾公式サイトのお問い合わせフォームよりお申し込みください。

希望校舎欄：「渋谷本校」を選択

希望日程・時間欄：「法学系対策講座」と明記

https://loohcs-shijuku.com/school-info/p488/#form

●Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

●Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/