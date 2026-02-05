「ReFa HEART BRUSH(リファハートブラシ)」から新カラー登場　淡い朝焼けをイメージした“サンライズ”ZOZOTOWNにて限定発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2026年3月2日(月)にReFa HEART BRUSH(リファハートブラシ)に新カラー“サンライズ”を追加することをお知らせいたします。

2022年に販売を開始したReFa HEART BRUSH。「プレゼントにしたい」「さっと梳かすだけで、髪がまとまり、髪にツヤが出る」などと、多くのお客様からご好評をいただいてまいりました。

この度、淡い朝焼けをイメージした“サンライズ”を追加することで、さらにお気に入りのカラーを選ぶ楽しみ、使う楽しみを提供します。

本商品は、ZOZOTOWN限定での販売です。

『ReFa』ヘアブラシシリーズは今後もお客様の声をもとにラインナップ展開を加速させ、ReFaならではの革新的なプロダクトを開発してまいります。

■ 商品概要

ReFa HEART BRUSH（リファハートブラシ)

からまりほぐす、みがき上げる

ツヤメイクブラシ。

カラー：Sunrise（サンライズ）

価 格：各3,300円（税込）

発売日：2026年3月2日（月)

販 売：ZOZOTOWNで限定発売。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/