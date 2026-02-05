日本HP主催の「HPハイブリッドAI推進コミッティ」における幹事企業選任に関するお知らせ

グロースエクスパートナーズ株式会社

グロースエクスパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：渡邉 伸一）の子会社である株式会社GxP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田 一洋、以下 GxP）は、株式会社 日本HP（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：岡戸 伸樹、以下 日本HP）が設立した「HP ハイブリッドAI推進コミッティ」の運営幹事企業として選任されました。GxPは本コミッティにおいて、Edge AIを中心とした次世代AI活用の社会実装を推進してまいります。

本コミッティは、生成AI活用がクラウド中心から、ローカルデバイスやオンプレミス環境を組み合わせた「ハイブリッドAI」へと移行する潮流を背景に、日本市場における実装および普及の加速を目的として設立されました。

■ 背景

近年、エンタープライズ領域においては、生成AIをクラウド環境のみならず、PCやワークステーションなどのローカル環境で活用するニーズが急速に高まっております。特に、セキュリティやリアルタイム性を重視する企業では、クラウド上での大規模処理を中心としたフェーズから、ローカルデバイスやオンプレミス環境での処理を組み合わせる「ハイブリッドAI」へと移行しつつあります。

一方で、こうしたローカルAIやEdge AIの活用には、ハードウェア、AIモデル、アプリケーション、運用ノウハウを一体で設計・実装することが不可欠であり、単独の企業だけで対応することは容易ではありません。

GxPは、AI駆動型リサーチサービス「GxRaptor」の開発を通じて、多様な産業・業務現場におけるAI活用を推進してまいりました。こうした実績を基盤に、日本HPとのアライアンスを深化させ、ハイブリッドAI領域における新たなソリューション展開を開始しております。

このような背景を受け、日本HPを中心に複数のパートナー企業が連携し、技術検証から業務実装、普及促進までを一貫して推進する「HPハイブリッドAI推進コミッティ」が設立され、GxPは本コミッティにおいて、Edge AIおよびオンプレミスAI領域の実装を担う幹事企業として選任されました。

■ GxPの役割：ワークステーション／オンプレミス領域の中核パートナー

GxPは、本コミッティにおいて運営幹事企業として、特に以下の領域を中心に活動してまいります。

- AIワークステーションを中心としたオンプレミスAI／Edge AI活用の推進- エンタープライズ・公共分野向けの実装・展開支援- 日本HPおよびパートナー企業との共同ソリューション開発・PoC推進

これまでGxPが培ってきた、検索技術、AI基盤構築、業務実装ノウハウを活かし、単なる開発業務・技術検証にとどまらない「業務で使われるAI」の定着をコミッティの幹事企業として支援してまいります。

■ 今後の展望・主な施策

GxPは、コミッティ活動、および日本HPとの提携を通じて、以下の取り組みを推進してまいります。

- AIワークステーション統合パッケージ「SolarBox*」の提供推進（AIワークステーション向け- - 日本HPが提携を発表したAIスタートアップのUpstage AI 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松下 紘之、以下「Upstage」）が提供する「SolarBox」を活用した、AIソフトウェアの実装、ユーザートレーニング、継続的なサポートおよび保守業務- Copilot+ PC上で動作するAIアプリケーションの開発- - Copilot+ PCやAIワークステーションを活用し、高速・低遅延・低コストなローカルAIアプリケーションを開発- オンプレミスAI環境の展開支援- - 機密情報を外部に出さずにAIを活用できる環境構築- - 業種・業務に特化したAIエージェント、RAG、文書処理AIの実装支援- Edge AIユースケースの創出- - 製造、建設、医療、行政など、現場で即時性が求められる領域への適用

*経済産業省認定の国産AIツール。高精度ドキュメントAI、セキュアなオンプレミス基盤を組み合わせることで、機密情報を外部に流出することなく構造化文書へと変換する機能を搭載。

これらを通じて、ハードウェア・ソフトウェア・運用を一体とした実践的なAI活用モデルを提示してまいります。

■ 代表コメント

株式会社GxP 代表取締役社長 和田 一洋

この度、日本HP様を中心に設立された「HPハイブリッドAI推進コミッティ」に、株式会社GxPが幹事企業として参画できることを光栄に思います。GxPは、オンデバイス／ハイブリッドAIの実装と活用支援を通じて、セキュア・低コスト・低遅延のAIエコシステムの発展に貢献し、日本企業の「安全で自由度の高い、現実的なAI活用」を加速します。2026年4月より提供される各種プログラムを通じ、参加企業・賛同企業の皆さまと連携し、PoCで終わらせない価値創出を、業種業態を問わず広げていきます。

本コミッティおよびGxPの取り組みを通じて、Edge AIの活用を推進し、機密情報を適切に保護しながらAIを業務で活用できる、セキュアで持続可能な基盤の構築に貢献してまいります。また、現場起点のAI活用による生産性向上と業務プロセスの改善を通じて、エンタープライズDX推進におけるAI活用を推進してまいります。

〇株式会社GxPについて

エンタープライズ顧客のDX推進に企画・開発・導入/運用・継続開発まで一気通貫で伴走するDXパートナーです。アジャイルなチーム開発、クラウド活用、UI/UXを得意とし、顧客専用チームが最適な技術を組み合わせて支援します。顧客のDXやモダナイゼーションを支援するプロダクト・サービスも提供します。

コーポレートサイト：www.gxp.co.jp

〇グロースエクスパートナーズ株式会社

上場取引所：東京証券取引所グロース市場 (証券コード：244A)

本社所在地：〒163-0548 東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号 新宿野村ビル４８階

設立：2008年7月4日

代表者：代表取締役社長 渡邉 伸一

事業内容：エンタープライズDX事業

グロースエクスパートナーズは、株式会社GxPを中心にエンタープライズDX事業に取り組むグロースエクスパートナーズグループの持株会社です。グループ各社の専門性を組み合わせて、顧客企業の組織/IT変革に伴走するDXパートナーとして、DX組織運営・人材育成から企画・UI/UX・アジャイル開発・導入・運用までを一気通貫で支援しております。

コーポレートサイト：www.gxp-group.co.jp