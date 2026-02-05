NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団「りそな環境助成（一般枠）」に採択

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、代表理事：江川裕基、田中秀典）は、公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団（大阪市中央区備後町、理事長：岡橋 達哉）が実施する「りそな環境助成（一般枠）」に採択されたことをお知らせします。

本助成を活用し、東ティモール（首都ディリ市および周辺沿岸地域）において、従来のビーチクリーンから一歩進めた「分別回収」と、当法人が開発・運用する「海洋ごみMAP」によるデータ可視化を組み合わせ、将来的なリサイクル／アップサイクルにつながる“資源循環モデル”の構築に取り組みます。

本事業のポイント

東ティモールでのビーチクリーン活動

回収から“循環”へ：海岸で回収したごみを分別し、資源化ポテンシャルの高い素材

（例：金属・缶・ペットボトル・硬質プラスチック容器等）を提示

地域と共創：現地住民・学校・自治体と連携し、分別回収の仕組みづくりと環境教育を同時に推進

データで「見える化」：独自の「海洋ごみMAP」に回収データを蓄積・公開し、地域ごとのごみ状況と資源化可能性を可視化

採択概要

背景と目的

- 助成プログラム：公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団「りそな環境助成」一般枠- 事業名：東ティモールにおける分別型ビーチクリーンと資源循環モデル構築事業- 事業期間（計画）：2026年4月1日～2027年3月31日- 助成金額（計画）：120万円／年（上限）※2年目以降は、財団の規定に基づく申請・選考を経て決定- 活動地域：東ティモール民主共和国（ディリ市内および周辺沿岸地域）

東ティモールでは、海洋ごみ問題が深刻化しており、清掃活動が行われている一方で、回収後の分別や資源化につながる仕組みが十分に整っていない現状があります。

当法人は、これまでのビーチクリーンを「回収して終わり」にせず、分別回収の導入と“資源化ポテンシャル”の提示、さらにデータ可視化を通じて、住民の行動変容と政策的な議論の基盤づくりを目指します。

共同代表理事コメント

共同代表理事：江川 裕基

東ティモールの海岸には、海洋ごみが日常的に溜まり続けています。

本事業では、清掃活動を“回収して終わり”にせず、分別とデータ可視化によって『ごみを資源として捉える視点』を地域と共有し、将来的な循環モデルにつながる土台づくりに挑戦します。

りそな環境助成の採択を励みに、現地の住民・学校・自治体のみなさんと一緒に、持続的な仕組みへと育てていきます。

NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル

共同代表理事：江川 裕基







クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

ITエンジニア

マーケティング

営業・協賛パートナー支援

人事

現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月１回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

（プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております）

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中秀典

・主な活動国：日本、モザンビーク、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。