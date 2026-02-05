【スポーツファン必見！】ピザハットに「MVP（みみがボリューミーなピザ）」が再登場！チーズとソーセージを交互に巻いた、おトクな“二刀流”生地で自宅でのスポーツ観戦を盛り上げよう！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年2月6日（金）～3月31日（火）までの期間限定で、みみの部分にチーズとソーセージを交互に巻いた「MVP（みみがボリューミーなピザ）」を今年も発売いたします！

今回再登場の「MVP」も、ピザのみみにチーズとソーセージを交互に巻き、一枚でそれぞれの美味しさを堪能できるボリューム満点の二刀流仕様！ スポーツイベントの自宅観戦のお供に、食卓でも盛り上がっていただけるようにピザハットのMVPとも言えるピザをご用意いたしました。 この特別豪華な生地を、人気の「フレンズ４」と「ピザハット・ベスト４」の2種類でお楽しみいただけます。

みみにチーズやソーセージを詰めて巻く生地は通常では生地料金を頂戴しておりますが、なんと「MVP」なら追加の生地料金は頂かず、スポーツ応援特別価格でご提供いたします！ さらに、もっとおトクに、お持ち帰りなら「2枚目無料セット」、配達なら「2枚目半額セット」でも選択可能。 一人でじっくり観戦する際も、大人数で盛り上がる際も、ピザハットのNo.1級の味わいを、ぜひこの機会におトクに体験してください！

※本リリース記載の価格はすべて税込みです。

※画像はイメージです。

＜本リリースのポイント＞

１.期間限定の“二刀流”生地「MVP（みみがボリューミーなピザ）」のご紹介！

２.“二刀流”生地「MVP（みみがボリューミーなピザ）」が食べられる2つのメニューのご紹介！

１. 期間限定の“二刀流”生地「MVP（みみがボリューミーなピザ）」のご紹介！

世界的なスポーツイベントの目白押しな時期に合わせて、ピザハットではピザのみみにたっぷり詰まったモッツァレラチーズとうまみがギュッと詰まった本格ソーセージを一枚のピザに交互に巻き込んだ限定生地「MVP（みみがボリューミーなピザ）」が期間限定で登場！ 2026年2月6日（金）～3月31日（火）までの54日間限定で、「フレンズ４」と「ピザハット・ベスト４」の2種類のピザを「MVP」生地でお楽しみいただけます！

しかも、本来は追加料金が必要な特別生地ですが、期間中は追加料金の無いスポーツ応援特別価格でお楽しみいただけます。「みみまでおいしいピザハット」のこだわりを体感できる絶好のチャンスです！

２. “二刀流”生地「MVP（みみがボリューミーなピザ）」が食べられる2つのメニューのご紹介

【MVP級の味わい】みみまでチーズとソーセージを存分に楽しめる贅沢なフレンズ４！

■商品内容：

「フレンズ４」がスポーツ応援特別価格、追加生地料金無しの「MVP（みみがボリューミーなピザ）」に！

■商品名：

MVP フレンズ４

（ピザハット・マルゲリータ/ペパロニクラシック/じゃがマヨコーン/クリームチーズベーコン）

■商品価格：

Mサイズ： （420円おトク！）

お持ち帰り：1,630円

配達： 2,330円

Lサイズ： （540円おトク！）

お持ち帰り：2,350円

配達：3,360円

■販売期間：

2026年2月6日（金）～3月31日（火） 54日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→ https://www.pizzahut.jp/topic/mimi/voluminous?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP(https://www.pizzahut.jp/topic/mimi/voluminous?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP)

■MVPの「フレンズ４」も注文できる！「2枚目無料セット」「2枚目半額セット」の詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP)

【殿堂入りの名作】大人気のピザハット・ベスト４もMVPに選出！

■商品内容：

「ピザハット・ベスト４」がスポーツ応援特別価格、追加生地料金無しの「MVP（みみがボリューミーなピザ）」に！

■商品名：

MVP ピザハット・ベスト４

（特うまプルコギ/テリマヨチキン/ほっくりポテマヨソーセージ/ピザハット・マルゲリータ）

■商品価格：

Mサイズ： （420円おトク！）

お持ち帰り：2,230円

配達： 3,190円

Lサイズ： （540円おトク！）

お持ち帰り：3,150円

配達：4,500円

■販売期間：

2026年2月6日（金）～3月31日（火） 54日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→ https://www.pizzahut.jp/topic/mimi/voluminous?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP(https://www.pizzahut.jp/topic/mimi/voluminous?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP)

■MVPも注文できる！「2枚目無料セット」「2枚目半額セット」の詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP)

※「MVP（みみがボリューミーなピザ）」は専用生地、サイズはM・L限定です。

※みみのチーズとソーセージの配置は選べません。

※ピザはMサイズ8カット・Lサイズ12カットで提供します。

※ピザはプラス・マイナスのトッピングが可能です。プラスの場合、別途トッピング料金を頂きます。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※予告なく内容を変更または終了する場合があります｡

※【注文方法】ホーム画面から配達先またはお持ち帰り店舗を指定の上、キャンペーンメニューよりお願いします。

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年2月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年2月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=MVP)