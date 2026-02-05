株式会社CODATUM、次世代BIツールCodatumにおいてワークフロー機能をβ版で提供開始

データ分析業務を自動化する「ワークフロー機能」をリリース

株式会社CODATUM

株式会社CODATUM（本社：東京都、代表取締役：柴山 直樹）は、次世代BIツール「Codatum（コダタム）」におけるデータ分析業務を自動化する新機能「ワークフロー機能」β版をリリースしたことをお知らせします。

本機能により、データ抽出からレポート配信まで、これまで手作業やスクリプトが必要だった定型業務を、ノーコードで自動化し、データドリブンな意思決定を支援します。

機能概要

「ワークフロー機能」は、日々のレポート配信やデータアラートを自動化する機能です。

- 複数ステップの自動実行：SQL実行、AI分析、Slack/メール通知など、最大20ステップを連携可能- 柔軟なスケジュール設定：時間単位・日次・週次・月次での自動実行に対応- 多様な連携先：Slack、メール、外部API、AI（Claude/GPT等）との統合- リアルタイム監視：ワークフロー実行状況をリアルタイムで確認可能

開発背景・課題

近年、データ分析の現場では以下のような課題がありました。

- 作ったダッシュボードが活用されない：BIツールでレポートを作っても、関係者が能動的に見に来ない- 重要指標のモニタリングが手動：データの異常を人が目視でチェックする必要があり、気づきが遅れる- 複数ツールを跨いだ煩雑な作業：データ抽出→AI分析→Slack通知まで、複数のツールを手動で操作

こうした背景から、データ分析プラットフォーム内で完結し、誰でも簡単に自動化を構築・管理できる仕組みとして、本機能を開発しました。

導入による変化（Before / After）

想定ユースケース

ユースケース1：重要レポートの定期配信

case 1- Before：重要なレポートを作っても、関係者が毎日自発的に見に行くとは限らず、情報共有が不確実- After：毎朝8時に最新レポートを自動でSlack・メールに配信。確実に情報が届くcase2- Before：重要指標の異常を検知するには、毎日ダッシュボードを開いて目視確認する必要があった- After：1時間ごとに自動チェックし、閾値を超えた時だけアラート通知。常時監視が不要に

対象：営業マネージャー、経営陣

ユースケース2：データ異常の自動アラート

- 毎朝8時に売上ダッシュボードのスクリーンショットを自動生成- 経営陣にメール送信 + Slack #sales-updatesに投稿- 関係者が能動的にアクセスしなくても、確実に情報が届く

対象：カスタマーサクセス、データチーム

ユースケース3：顧客分析レポートの自動生成・配信

- 1時間ごとに重要指標（DAU、エラー率、顧客解約兆候など）をクエリでチェック- 閾値を超えた時のみSlack・メールで即時アラート- 常時監視が不要になり、異常への対応が迅速化

対象：カスタマーサクセスチーム

提供開始・利用条件

次世代BIツール「Codatum」について

- 週次で全顧客の利用状況をクエリで集計- AIで健全度スコアリング・アップセル機会を自動分析- 担当CS向けに「今週フォローすべき顧客リスト」をメール・Slack配信 分析から配信まで自動化し、CSは顧客対応に集中できる- 提供開始日：2026年1月（Beta版）- 利用可能プラン：全プランにて利用可能（プラン毎の設定可能上限あり）

Codatumは、AIとNotebookを活用し、チーム全員がデータを自在に扱える次世代のBIツールです。AI・SQL・ノーコードを組み合わせることで誰でも高度な分析を高速に行え、そのまま分析結果を共有・活用できる「オールインワン・データワークスペース」を提供します。

直感的なNotebookで、SQLの結果を瞬時に表示し、分析の過程とコンテキストをまとめて管理できます。また、AIに自然言語で問いかけるだけで、誰でも高度で自由度の高い分析が可能に。高度なビジュアライゼーション機能や柔軟な権限管理も備えており、データをビジネスの戦略的資産へと変換することを目指しています。

▼ プロダクトサービスサイト

https://codatum.jp/(https://codatum.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=workflow_beta_20260205)

▼ 資料ダウンロード

https://codatum.jp/eook(https://codatum.jp/ebook?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=workflow_beta_20260205)

▼ 導入事例

https://codatum.jp/cases(https://codatum.jp/cases?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=workflow_beta_20260205)

▼ プロダクトツアー（動画）

https://youtu.be/ezQg0uagEac

料金プラン

1か月間すべての機能を利用できるトライアルのほか、無料で使えるプランもご用意しております。詳細は以下のページをご覧ください。

https://codatum.jp/pricing(https://codatum.jp/pricing?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=workflow_beta_20260205)

株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

▼ 会社紹介ページ

https://codatum.jp/about(https://codatum.jp/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=workflow_beta_20260205)

創業者プロフィール