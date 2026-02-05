ニューヨーク屋敷がゲスト！アドバイスしてくる大西ライオンにイライラ!?『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3　＃21 2月7日（土） 9:00～放送

吉本興業株式会社

BSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason3（＃21）が、2月7日（土）9:00より放送されます。

ボケ続けるイチキップリンに衝撃！

タカアンドトシと大西ライオンが、芸人仲間を招いてゴルフの真剣勝負を繰り広げる『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』。今回からSeason3がスタートします。

そんな記念すべきSeason3の初回は、トシチームにベストスコア79の屋敷裕政（ニューヨーク）と寺岡沙弥香プロ、タカチームに大西と佐々木慶子プロが加入してバトル！ 進行とキャディーは、俳優・六角精児に扮するイチキップリンが務めます。

オープニングから盛り上がるなか、いつものようにボケ続けるイチキップリンに、番組初参加の屋敷が「バラエティーやな～」と大笑い。「（ボケるのは）最初だけですよね？」と問うと、トシから「これがちょいちょい入ってくる」と返され、衝撃を受けます。

本番組の特徴は、各ホールに特別ルールが設けられていること。ミスショットの場合に一度だけ“打ち直し”が可能な「打ち直しカードホール」、メンバーが打ったなかからベストボールを選択する「ベストボール選択ホール」、さらには「打ち直しカード」「プロ代打カード」「キャディー代打カード」と書かれたサイコロを振り、出た目のカードを使わなければならない「ギャンブルホール」などが登場。ルールに悪戦苦闘しながらもゴルフを楽しみます。

プロのスーパーショットに唸る！

チームそれぞれにプロがいるため、一同はアドバイスを受けながらホールを回ります。カート移動中に、トシたちがある悩みを投げかけると、寺岡プロから「今の（ミス）は、正直服だと思います」と目からうろこの回答が。また、屋敷がシャンクした際には、佐々木プロがその理由を説明するも、大西が割って入ってレクチャー。屋敷は「ライオンさんに聞いてないんですよ！」と本音をぶつけて笑いを誘います。

プレー中は、芸人たちのミスショットをリカバリーしたり、難しい場所から決めたり、スーパーショットを見せる佐々木プロや寺岡プロに「うまい！」「マジプロなんやけど！」と大盛り上がり。そんななか、プロ級の腕前を持つ大西と屋敷が直接対決！ 屋敷は下剋上を狙うも……対決中に思わぬ展開が!?

『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもとアーカイブページにて見逃し配信に加え、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 2月7日(土) 9:00-10:00

出演者:タカアンドトシ、大西ライオン

＃21 ゲスト：屋敷裕政（ニューヨーク）

視聴放送：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805