【開催告知】能登の記憶を未来へつなぐ。「のこす・つたえる・つながる助成」中間報告会を3月4日に東京で開催します

公益財団法人ほくりくみらい基金

令和6年能登半島地震、そして奥能登豪雨。

度重なる災害に見舞われた能登の地では、今もなお復興に向けた歩みが続いています。

一方で、時間の経過や公費解体の進展とともに、かつての能登の姿や震災の記憶が風化していくことへの懸念も高まっています。

ほくりくみらい基金では、LINEヤフー株式会社の寄付を原資として、能登の暮らしや文化、そして災害の記録を「のこし、つたえ、つながる」活動を支援する助成プログラムを実施しています。

この度、本助成に採択された団体による中間報告会を、2026年3月4日（水）に東京・紀尾井町の「LODGE」にて開催いたします。

各団体からの活動報告を通して、能登の姿や文化、人々の記憶をどのように伝承していくかについて共に考える機会にできればと考えております。

是非、本件や採択団体の活動内容をご取材いただきたく、ご案内いたします。

採択事業のご紹介

当日は、石川県珠洲市や輪島市を拠点に活動する採択6団体の代表者が登壇し、現在進行形の活動を報告します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/111908/table/64_1_c68552d49e398fb5022e0cd386259368.jpg?v=202602051021 ]

■ 当日のプログラム

活動の進捗報告に加え、団体同士や来場者の皆様との「クロストーク」の時間も設けています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/111908/table/64_2_264b52594962b3e5b4c01dc4615910e3.jpg?v=202602051021 ]

開催概要

【日時】

2026年3月4日（水） 13:00～16:30

16:00～16:30は交流タイムとなります。

【会場】

LINEヤフー株式会社「LODGE」

東京都千代田区紀尾井町1-2 東京ガーデンテラス紀尾井町 17F

（アクセス：https://www.z-lodge.com/）

【登壇者】

・「のこす・つたえる・つながる助成」採択団体（6団体）

・公益財団法人ほくりくみらい基金 事務局

【対象】

・能登半島地震・奥能登豪雨の復興支援に関心のある方

・本助成事業の寄付者、プロボノ検討企業担当者、メディア関係者の皆様

・能登の文化保存や記録発信の活動に興味のある方

【参加費】

無料

【お申し込み】

会場の入館手続き（QRコード発行）が必要なため、事前のお申し込みをお願いいたします。

（〆切：2月17日（水）中）

申し込みフォーム :https://app.jibun-apps.jp/form/0da6ef9e-44aa-4b53-be6a-19f000c49a78/new取材をご検討の方はこちらのフォームよりお申し込みをお願いいたします。

【報告会・取材に関するお問い合わせ】

公益財団法人ほくりくみらい基金

E-mail : info@hokuriku-mf.jp（担当：須田）