2年連続受賞！EENOURが「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて、「タイムセール賞」を受賞

株式会社イーノウ・ジャパン※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

株式会社イーノウ・ジャパン（所在地：横浜）は1月15日 (木)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「タイムセール賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。EENOURが受賞した「タイムセール賞」は、Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「Amazon スマイルSALE」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

この度、「タイムセール賞」を2年連続で受賞できましたことは、日頃よりEENOUR製品をご愛顧いただいているお客様のご支持と、関係者の皆様のご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。今後もお客様の声に真摯に耳を傾け、より革新的で高品質な製品とサービスを提供できるよう、社員一同、一層の努力を重ねてまいります。

EENOURは、皆様の生活をより豊かに彩るパートナーであり続けることを目指します。

Amazon公式ショップへ :https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AR8PLLEQOQMHR

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051

会社概要

「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指す。

会社名：株式会社イーノウ・ジャパン

主な事業内容：ポータブル電源、ソーラーパネル、車載冷蔵庫、インバーター発電機、及び電動工具等の販売。広報、広告、マーケティング、セールスプロモーション、キャスティング等の企画、立案、制作及び運営等。