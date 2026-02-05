【2/22(日)ホーム開幕戦】田中マルクス闘莉王さん 来場決定！

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

2月22日（日）に開催するホーム開幕戦（明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第3節 水戸ホーリーホック vs. ジェフユナイテッド千葉）にて、2003年に水戸ホーリーホックに所属した、田中マルクス闘莉王さんの来場が決定いたしましたのでお知らせいたします。

当日はケーズデンキスタジアム水戸 サブグラウンドステージにて、トークイベントにご出演いただきます！

田中マルクス闘莉王さんプロフィール

1981年生まれ。元日本代表。

2003年に水戸ホーリーホックに所属し、攻守両面でチームの中心選手として活躍。ディフェンダーながらリーグ戦で10得点を挙げるなど、圧倒的な存在感を示した。その後、浦和レッズ、名古屋グランパスなどでプレーし、日本代表としてもアテネオリンピックやFIFAワールドカップに出場。引退後も幅広く活躍中。

■日時

2026年2月22日（日）12:15頃～（予定）

■会場

ケーズデンキスタジアム水戸

サブグラウンドステージ

◎雨天・荒天の場合は実施内容の変更、または中止の可能性もありますのでご了承ください。

該当試合

2026年2月22日（日）14:00キックオフ

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第3節

水戸ホーリーホック vs. ジェフユナイテッド千葉

■チケット購入はこちら(https://www.jleague-ticket.jp/club/mh/)から