東海酒造株式会社（本社：愛知県愛西市）が製造・販売する愛知県限定ウイスキー「尾張」シリーズの「尾張ウイスキー エクスバーボン」 がイギリスで開催された世界的ウイスキー品評会World Whiskies Awards（WWA）2026 において、ブロンズメダル（銅賞）を受賞いたしました。

■ 世界最大級・最高権威のウイスキー品評会「WWA（ワールドウイスキーアワード）」

WWAは、イギリスのウイスキー専門誌が主催する、世界最大級かつ最も権威あるウイスキーコンペティションのひとつです。

世界各国からエントリーされたウイスキーは、銘柄・価格・ブランド名を伏せた 完全ブラインドテイスティング によって審査され、味・香り・バランス・完成度のみで純粋に評価されます。

■ 受賞商品について

尾張ウイスキー エクスバーボン









バーボンウイスキー造りで使用した樽での熟成により洗練された深み。

内側がチャーリングされていることによって、バニラやキャラメルなどの甘味を引き立て、濃厚でコクのあるまろやかな味わいに仕上げました。

重厚さと飲みやすさを兼ね備えた味わいが評価され、このたび世界基準の舞台でブロンズメダル（銅賞）受賞という栄誉をいただきました。

☆商品詳細

内容量：700ml

アルコール分：43%

原料：グレーン/モルト

希望価格：4,000円（税抜き）

■ 地方から世界品質へ

「世界品質を地方から。」

私たちは、大手メーカーのような大量生産ではなく、少人数だからこそできる丁寧なものづくりを大切にしています。

一本一本に妥協なく向き合い、細部まで磨き上げる。

その積み重ねが今回の受賞につながりました。

愛知の地で生まれたウイスキーが、世界の舞台で評価されたことは、私たちにとって大きな誇りです。

今後も地域に根ざしながら、さらなる品質向上に挑戦し、「愛知から世界へ」発信できるウイスキーづくりを続けてまいります。

≪商品に関するお問い合わせ先≫

東海酒造株式会社 担当：森川

本社：〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：0567-31-9685

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります

※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

≪取材・本プレスリリースお問い合わせ先≫

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております