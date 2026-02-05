¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¡¡4¿Í¤¬Åù¿ÈÂç¤Î·Ð¸³¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ê2/28 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ë
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00¡Á14¡§30 ¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¡Á 4¿Í¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¬Åú¤¨¤ë¡¢3¤Ä¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÌä¤¤ ¡Á¡ÚWACA´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦¶å½£²Æì»ÙÉô¹çÆ±¥»¥ß¥Ê¡¼¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦ÉÁ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶Ð¤áÀè°Ê³°¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò»î¤¹¾ì¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦À¸¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖË¡¿Í²ñ°÷¤Ç¡¢µÁÌ³Åª¤Ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤±¤ì¤É¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194891
https://digitalpr.jp/table_img/2934/127630/127630_web_1.png
¢£¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
WACA»ÙÉô¤Î»ÙÉôÄ¹¤ª¤è¤Ó¼¡´ü»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë4¿Í¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1.¤Ê¤¼¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«
2.¤Ê¤¼»ñ³Ê¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«
3.»È¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«
»ñ³Ê¤òÃ±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤Î¾ÚÌÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¤É¤¦»È¤¤ÅÝ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢4¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆâÍÆ¡¦ÅÐÃÅ¼Ô
¥ß¥Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡20Âå¤Ç»ÙÉôÄ¹¤Ë¡ª¡© WACA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¯¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Î¥¥ã¥ê¥¢
Ä¹ßÀ°Âµª ¡Ê¤Ê¤¬¤Ï¤Þ¡¦¤¢¤¡Ë
WACA¶å½£²Æì»ÙÉô»ÙÉôÄ¹¡¿¾åµé¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î ³ô¼°²ñ¼ÒD2C ²Æì¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ê¡¼¥À¡¼ ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¶å½£²Æì»ÙÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î4Ç¯´Ö¤äÁ´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢ËÜ¶È¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤ò»î¤»¤ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÎý½¬¾ì¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»ä¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤¦¼«¿®¤ò°é¤ß¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Î¤«¤òÅù¿ÈÂç¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¢¡¡²ñ¼Ò°÷¤³¤½»ñ³Ê¤ò»È¤¤ÅÝ¤½¤¦¡ª ¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á
°ËÆ£æÆÂÀ ¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
WACAÃæÉô»ÙÉô»ÙÉôÄ¹¡¿¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î ASUE³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹²Ý ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼
¥¦¥§¥Ö¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤¬¼ÂÌ³°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼ÅÐÃÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò³°¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£»ñ³Ê¤òÃ±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢Í¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤Ø¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£¡¡»ñ³Ê¤ò¿®ÍÑ¤ËÊÑ¤¨¤Æ°Æ·ï³ÍÆÀ¡ª ¡½ ¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ÇE-EAT¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÊýË¡ ¡½
²¬Í¥¼£ ¡Ê¤ª¤«¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
WACA¶å½£²Æì»ÙÉôÉû»ÙÉôÄ¹ / ¾åµé¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡× ¤½¤ó¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿®ÍÑ¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢E-E-A-T¡Ê·Ð¸³¡¿ÀìÌçÀ¡¿¸¢°ÒÀ¡¿¿®ÍêÀ¡Ë¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç°Æ·ï³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¼ÂÁ©¥×¥í¥»¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤ ¡½ ¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ò¡È¿ÍÀ¸¤ÎÀÚÉä¡É¤Ë¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡½
µ×ÊÝÅÄÁ±Çî ¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë
WACA´ØÅì»ÙÉô»ÙÉôÄ¹ / ÃÏÊýDX°Ñ°÷ / ¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿¡¼ ³ô¼°²ñ¼ÒBanso ÂåÉ½¼èÄùÌò
20Âå¤Ï¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ò¼èÆÀ¤·¡¢40ºÐ¤ÇÆÈÎ©¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ñ³Ê¤ò¡È¿ÍÀ¸¤ÎÀÚÉä¡É¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾ì¤Ë½Ð¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤âÌò³ä¤â¸å¤«¤é·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ò¤É¤¦»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¡© ¹Ö»Õ¡§Ä¹ßÀ¡¢°ËÆ£¡¢²¬¡¢µ×ÊÝÅÄ ¥»¥ß¥Ê¡¼¸åÈ¾¤Ï4¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¤É¤¦¼ÂÌ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¤É¤¦¼Ò³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ËÊÑ¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ Á°È¾¤Î¡Ö¤Ê¤¼¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÌä¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë²ñ°÷Éô
¥¦¥§¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤äSNS¡¢¥¦¥§¥Ö¹¹ð¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¡¢½¢¶ÈµÚ¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤ÎÁÏÂ¤¡¢¾ðÊóÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È¿¶¶½¤ä¼Ò²ñ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
¡ÊÃ´Åö¡§µ×ÊÝÅÄ¡¢°ËÆ£¡¢Ä¹ßÀ¡¢²¬¡Ë
support@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥ß¥Ê¡¼¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194891
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/course/wac/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¹ÖºÂ
https://membership.waca.or.jp/course/lecture-wac/
