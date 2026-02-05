【機能アップデート】StreamFab Tubi ダウンローダー、1080p対応+H.264 / H.265対応で自由度アップ
このたび、StreamFab Tubi ダウンローダーは機能アップデートを実施し、Tubi動画のダウンロードにおいて「最大1080p / 720p HD画質」への対応を正式に開始いたしました。これにより、Tubiで配信されている映画やテレビシリーズを、より高精細な映像品質でオフライン保存・再生することが可能になります。
Tubiは、豊富な映画作品や人気TVシリーズを無料で楽しめる動画配信サービスとして、多くのユーザーに支持されています。その一方で、オンライン視聴では通信環境や広告表示の影響を受けやすく、安定した視聴体験が難しい場面もあります。StreamFab Tubi ダウンローダーは、こうした課題を解決し、より自由で快適な視聴環境を提供します。
今回のアップデートにより、最大1080pのフルHD解像度でのダウンロードが可能となり、映像のディテールや色彩表現が大幅に向上しました。アクション映画の迫力あるシーンから、ドラマ作品の繊細な表情描写まで、Tubiコンテンツ本来の魅力を余すことなく楽しめます。大画面テレビやモニターでの再生にも最適です。
音声面では、AAC 2.0オーディオを採用し、セリフの明瞭さとバランスの取れたサウンドを実現しています。映画の効果音やBGM、ドラマの会話も自然で聞き取りやすく、あらゆるデバイスで安定した音質を提供します。
更に、StreamFab Tubi ダウンローダーは、画質や音質だけでなく、動画ファイルの管理性にもこだわっています。今回の対応強化により、Tubi動画の保存時に「H.264」と「H.265」両方のビデオコーデックを選択できるようになりました。画質を優先するか、保存容量を重視するか、その選択は自由です。
StreamFab Tubi ダウンローダーは、操作の簡単さも特長です。Tubiにアクセスし、保存したい動画を再生するだけで、利用可能な解像度が自動的に検出されます。複雑な設定は不要で、初心者の方でも安心してご利用いただけます。
今回の1080p対応により、StreamFabはTubi動画のオフライン視聴体験をさらに進化させました。ぜひ最新版をお試しいただき、高品質なTubiコンテンツをお楽しみください。
▼ 製品詳細・ダウンロードはこちら
https://streamfab.jp/tubi-downloader.htm
Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
配信元企業：日進斗金合同会社
