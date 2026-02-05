【印刷業界向けセミナー】なぜ 同じ印刷会社なのに受注金額に差がつくのか？ ～選ばれる会社が必ずやっている＋α提案～
スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」を運営する株式会社ミリアド(本社:東京都渋谷区、代表取締役
CEO:樋口 清政)は、2026年3月に印刷業界向けに、なぜ 同じ印刷会社なのに受注金額に差がつくのか？ ～選ばれる会社が必ずやっている＋α提案～ と題して、セミナーを開催することをお知らせいたします。
突然ですが、こんなお悩みはありませんか？
・仕事はあるのに、売上・利益が伸びない
・印刷の見積もりが削られることが当たり前になってきた
・価格競争から抜け出したいが、何をすればいいか分からない
これは、個社の問題ではなく、業界構造の問題です。
ただし今、同じ状況の中でも「受注金額を伸ばしている」印刷会社が存在します。
彼らがやっているのは、特別なことではありません。
・印刷を「売る」のではなく
・企画の上流に入り
・＋α の提案をしている
ここがポイントです。
本セミナーでは、印刷会社が価格競争から抜け出し、
受注金額を伸ばした「考え方」と「入り込み方」を、事例ベースで解説します。
▼こんな方にオススメ
・印刷の仕事はあるが、利益が残りにくい
・官公庁・自治体案件に興味がある
・「印刷＋α」の提案を始めたい
・単価アップにつながるヒントが欲しい
内 容：なぜ 同じ印刷会社なのに受注金額に差がつくのか？
～選ばれる会社が必ずやっている＋α提案～
会 場：Zoomによるオンラインセミナー
対 象：主に印刷会社の経営/営業部門の方
主 催：株式会社ミリアド
費 用：なし
会 期：3月05日(木)
3月11日(水)
3月19日(木)
3月25日(水)
時 間：11:00～11:45
申 込：https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_2603
※フォーム内でご希望の日程を選択してください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340789/images/bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ(ガチャやスクラッチな
ど)を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド(英文社名:Miliad, inc.)
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
ていきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社は、SDGsの重点目標として「ジェンダー平等」と「働き方改革」を掲げ、積極的に推進してまいりまし
た。
女性が組織内でリーダーシップを発揮する機会を広げるとともに、女性管理職比率の維持・拡大に取り組
み、多様な人材が活躍できる環境を整えています。
また、非正社員から正社員への転換を進めたことで、雇用の安定性が高まり、組織の一体感も向上しまし
た。
働き方改革の面では、年次有給休暇取得率100%を目指した制度整備を行い、さらにテレワーク希望者の実
施率100%を維持。
従業員のメンタルヘルスやワークライフバランスを支えながら、生産性と満足度の双方を引き上げていま
す。
加えて、通勤車両の削減によるCO2排出量抑制にもつながりました。
2025年8月には、女性活躍推進の取り組みが高く評価され、最高位の「えるぼし認定(三つ星)」を取得。
労働環境の改善や福利厚生の充実を継続的に実施してきた成果が、社会的にも認められた形です。
今後は、キャリアパスの透明化や社内コミュニケーションの強化を一層進め、従業員が安心して働き成長で
きる基盤を築いていきます。
社内外のパートナーシップを広げながら、持続可能で包括的な社会の実現に貢献してまいります。
