本日発売！みんなで遊べるアーケードレーシングゲーム 『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』とNintendo SwitchTM版『4PGP』 ローンチトレーラーも公開！
株式会社 3goo（サングー、本社?東京都渋?区、代表取締役?ディコスタンゾ ニコラ）は、マルチプレイ対応アーケードレーシングゲーム『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』 およびNintendo SwitchTM版『4PGP』を、本? 2026 年 2?5?（?）に発売いたしました。また、発売を記念して、本作の特長やおすそわけ通信機能を紹介する「ローンチトレーラー」も同時に公開しております。
『4PGP』 4Kローンチトレーラー▼
https://x.gd/BFsIG
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340861/images/bodyimage1】
ご購入はこちらから▼
Nintendo Switch 2 Editionhttps://x.gd/qdLur
Nintendo Switch https://x.gd/v54vg
■ゲーム概要
『4PGP』は、初心者から上級者まで楽しめるマルチプレイ対応アーケードレーシングゲームです。
90年代のアーケードゲームの興奮と最新技術を融合し、どこでも、だれとでも白熱レースを楽しめます！
一人プレイと最大４人の画面分割プレイに加えて、Nintendo Switch 2 Editionはおすそわけ通信に対応。近くの友達と遊んだり、ゲームチャット経由で世界中のフレンドとプレイ可能。
難易度はROOKIE/NOVICE/VETERAN/EXPERTとプレイヤーの実力に応じて4段階を用意。クイックプレイ、チャンピオンシップ、タイムアタックといった多彩なモードを遊びながら、走れば走るほど新たなマシンやコースが解放され、より速く、より激しいレースに挑戦できます。
■開発スタッフ
『Test Drive Unlimited Solar Crown』や『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズなど、数々のレーシングタイトルのパブリッシングで培った経験を活かし、3gooが本作を開発しました。
『4PGP』には、アーケードレーシングジャンルを代表するクリエイターであり、『セガラリー』や『リッジレーサー』などの名作で知られる佐々木健二氏がデザイン面で参加。
また、サウンドトラックは『セガラリー』『バーチャレーシング』『首都高バトル』シリーズなどを手がけた河村知之氏が担当し、スピード感あふれるレース体験を音楽面からも盛り上げます。
■ Nintendo Switch 2 Editionについて
Nintendo Switch 2 Editionでは、TVモードで4K/60FPS対応。また、解像度がフルHDの場合は、1～2人プレイでは120FPS、3人以上のプレイでは90FPSの滑らかなネイティブフレームレートでお楽しみいただけます（Nintendo SwitchTM版は全モード60FPS対応）。
また、『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』では、おすそわけ通信に対応しており、ソフト1本で最大4人までのマルチプレイが可能です。近くの人とのローカル通信はもちろん、インターネット通信を通じて、場所を問わずみんなでレースに参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340861/images/bodyimage2】
■開発者コメント
「『4PGP』は、3gooにとって初の自社開発タイトルです。ローカルマルチプレイのレース体験への高いニーズに着目し、1990年代のアーケードシーンの興奮を、Nintendo Switchで新しい世代へ届けたいという想いから生まれました。『4PGP』というタイトルは「Four-Player Grand Prix」の略で、そのコンセプトをそのまま表しています。クラシックなアーケードスピリットと現代的なデザインを融合させ、誰もが一緒に楽しめる体験を目指しました。」
