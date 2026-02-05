オンラインセミナー『ＯＪＴ指導者訓練講座』2026年3月4日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『ＯＪＴ指導者訓練講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）は現場教育の要です。
特に若手社員は、OJT担当者の指導の下多くの仕事を経験します。その指導の良し悪しが、その後の新入社員の成長を左右することは間違いありません。
本講座では、OJT担当者が効果的な指導、計画的な指導、更に指導の見える化によって確実な成長を促すための方法論や考え方を解説します。
加えて、ケーススタディを通じて現場指導のあり方を学べる訓練講座です。
【開催日】
2026/03/04（水） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
山之内 大
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
上司・先輩社員・教育担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2235
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
