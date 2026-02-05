液体二酸化炭素市場は、食品、医療、産業サプライチェーン全体で戦略的重要性を高める
世界の液体二酸化炭素市場は、高純度用途および温度管理用途における需要拡大に伴い、食品加工、医療提供、産業運用においてますます不可欠な存在となっています。2025年には市場規模は65億4,510万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率6.7%で成長しました。コールドチェーン物流、化学製造、産業用ガス流通の継続的な拡大により、市場は2030年までに84億5,400万ドル、さらに2035年には106億8,690万ドルへ拡大すると予測されています。
食品、医療、産業用途が初期拡大を支える
過去期間における市場成長は、以下により支えられました：
・食品および飲料産業からの需要増加
・医療、医薬、ライフサイエンス用途の拡大
・産業用ガスインフラおよび大量貯蔵への投資増加
・石油増進回収を含む産業用途の拡大
同時に、特に輸送および貯蔵環境において、冷蔵保管能力の制限や厳格な安全および取扱規制が市場拡大の制約となりました。
二酸化炭素回収・利用・貯留統合とコールドチェーン成長が次段階を形成
今後、液体二酸化炭素市場の成長は、エネルギー、物流、製造分野における構造的発展によって形成されています。主な成長要因は以下の通りです：
・二酸化炭素回収・利用・貯留インフラの統合
・化学産業用途の拡大
・コールドチェーンおよび冷凍物流の成長
・産業用ガス流通ネットワークの拡大
しかし、市場は引き続き、副生成物由来の二酸化炭素供給への依存、輸送および物流コストの高さ、貿易摩擦や関税による混乱の可能性といった課題に直面しています。
合成生産と食品グレード二酸化炭素が供給を主導
生産源別では、2025年に合成生産が市場価値の88.9%、すなわち58億2,000万ドルを占め、2030年まで主要かつ最も速く成長する供給源としての地位を維持しています。
純度別では：
・食品グレード液体二酸化炭素が44.3%の市場シェアで市場を主導し、飲料炭酸化および食品保存用途からの強い需要を反映
・医薬グレード二酸化炭素は、医療およびライフサイエンス用途の拡大により、より速い成長が見込まれています
食品および飲料が用途を主導、医療分野が加速
用途別では、2025年に食品および飲料産業が最大シェアとなり、総需要の31.2%、すなわち19億2,760万ドルを占めました。これは、炭酸化、冷凍、保存に対する継続的需要を反映しています。
一方、医療およびヘルスケア用途は、低温療法、外科手術、医薬品製造での使用拡大により、より速いペースで成長すると予測されています。
最終用途別では：
・産業製造分野が42.9%のシェアで需要を主導
・医療分野の最終利用者は2030年までに最も速く成長すると予測
アジア太平洋地域が主導、東欧が成長を加速
地域別では、2025年にアジア太平洋地域が世界売上の45.1%を占め、最大市場となりました。これは、強い産業活動、食品加工需要、ガスインフラ拡大によるものです。
成長の勢いは以下の地域で最も強く維持されると予測されています：
・アジア太平洋地域：年平均成長率6.9%
・東欧：年平均成長率5.6%
中国は2030年までに最大の市場拡大を示し、6億4,300万ドルを追加すると予測されています。
集中型市場は提携と能力拡張に注力
液体二酸化炭素市場は比較的集中しており、上位10社が世界売上の37.08%を占めています。主要企業は以下を優先しています：
・地理的展開拡大のための戦略的提携
・生産および流通能力強化のための新規投資
・供給確保および物流安定化のための長期契約
液体二酸化炭素は産業投入物から重要インフラ要素へ進化
食品安全保障、医療サービス、産業効率の重要性が高まる中、液体二酸化炭素は、単なる汎用投入資源ではなく、不可欠なインフラとしてますます認識されています。合成生産の拡大、食品グレード需要の増加、二酸化炭素回収・利用・貯留関連サプライチェーンの発展により、市場は持続可能性、物流、産業成長の交差点において再定義され続けています。
