スキャンしたPDFをOCRでExcelに変換する方法｜日本語認識・精度重視
OCRソフトPDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/4tuvz7c
スキャンしたPDFをExcel（.xlsx）形式に変換したいと考えたことはありませんか？
スキャンPDFは画像として保存されているため、コピー＆ペーストでは文字や表データを正確に取得できません。特に請求書や帳票、一覧表などは、手作業での入力が必要になり、大きな手間がかかります。
こうした問題を解決するのが OCR（光学文字認識） です。
今回、OCRを使ってスキャンしたPDFをエクセルに変換する方法を、日本語対応・精度の観点からわかりやすく解説します。
Part1. OCRとは？
OCR（Optical Character Recognition/光学文字認識）とは、画像やスキャンされたPDF内の文字を認識し、編集・検索できるテキストデータに変換する技術のことです。
スキャンPDFは一見すると通常の文書に見えますが、実際には文字が画像として保存されています。そのため、直接編集や検索はできません。
OCRを使用することで、文字・数字・表の構造を読み取り、WordやExcelで編集できる状態に変換できます。
たとえば、次のようなファイルは、そのままでは文字編集ができません。
- 画像として保存されたPDF
- スキャンした書類
- NotebookLMから書き出した「画像型PDFスライド」
こうしたファイルにOCRを実行すると、
文字情報が自動で抽出され、コピー・編集・検索が可能なPDFになります。
Part2. スキャンPDFをエクセルに変換するメリット
データを「計算・集計」できるようになる
スキャンPDFのままでは数値計算や並び替えができませんが、Excelに変換すれば、関数やフィルターを使った集計・分析が可能になります。
修正・再利用が簡単
Excel形式なら、数値修正や項目追加もスムーズです。定期的に更新する資料や、社内共有用のデータ管理にも向いています。
業務効率が大幅に向上
OCRで自動変換すれば、手入力に比べて作業時間とミスを大きく減らせます。
Part3. OCRでスキャンしたPDFをExcelに変換する方法
方法1：PDNob PDF編集ソフトを使う（おすすめ）
日本語の認識精度や、表の行・列構造をできるだけ崩さずにExcelへ変換したい場合は、OCR機能を搭載した PDNob PDF編集ソフトを使う方法が効率的です。
スキャンPDFをそのまま読み込み、OCR処理後にExcel（.xlsx）形式として出力できるため、手作業での修正を最小限に抑えられます。
変換手順
ステップ1.PDNobを起動して、スキャンPDFを読み込む
公式サイトからPDNobをインストールし、ソフトを起動します。
画面の「PDFを開く」をクリックし、エクセルに変換したいスキャンPDFファイルを選択します。
OCRソフトPDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/4tuvz7c
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340792/images/bodyimage1】
ステップ2.OCR機能を選択する
上部メニューから「OCR」をクリックします。
OCR設定画面が表示されるので、認識言語を「日本語」 に設定します。必要に応じて、処理するページ範囲も指定できます。
「OCRを実行」をクリックすると、スキャン画像内の文字や数値、表構造を解析し、編集可能なデータへ変換します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340792/images/bodyimage2】
ステップ3.Excel形式でエクスポートする
OCR処理完了後、「変換」→「Excelに変換」を選択します。
保存先を指定すると、行・列を保持したExcelファイルが生成されます。
スキャンしたPDFをExcel（.xlsx）形式に変換したいと考えたことはありませんか？
スキャンPDFは画像として保存されているため、コピー＆ペーストでは文字や表データを正確に取得できません。特に請求書や帳票、一覧表などは、手作業での入力が必要になり、大きな手間がかかります。
こうした問題を解決するのが OCR（光学文字認識） です。
今回、OCRを使ってスキャンしたPDFをエクセルに変換する方法を、日本語対応・精度の観点からわかりやすく解説します。
Part1. OCRとは？
OCR（Optical Character Recognition/光学文字認識）とは、画像やスキャンされたPDF内の文字を認識し、編集・検索できるテキストデータに変換する技術のことです。
スキャンPDFは一見すると通常の文書に見えますが、実際には文字が画像として保存されています。そのため、直接編集や検索はできません。
OCRを使用することで、文字・数字・表の構造を読み取り、WordやExcelで編集できる状態に変換できます。
たとえば、次のようなファイルは、そのままでは文字編集ができません。
- 画像として保存されたPDF
- スキャンした書類
- NotebookLMから書き出した「画像型PDFスライド」
こうしたファイルにOCRを実行すると、
文字情報が自動で抽出され、コピー・編集・検索が可能なPDFになります。
Part2. スキャンPDFをエクセルに変換するメリット
データを「計算・集計」できるようになる
スキャンPDFのままでは数値計算や並び替えができませんが、Excelに変換すれば、関数やフィルターを使った集計・分析が可能になります。
修正・再利用が簡単
Excel形式なら、数値修正や項目追加もスムーズです。定期的に更新する資料や、社内共有用のデータ管理にも向いています。
業務効率が大幅に向上
OCRで自動変換すれば、手入力に比べて作業時間とミスを大きく減らせます。
Part3. OCRでスキャンしたPDFをExcelに変換する方法
方法1：PDNob PDF編集ソフトを使う（おすすめ）
日本語の認識精度や、表の行・列構造をできるだけ崩さずにExcelへ変換したい場合は、OCR機能を搭載した PDNob PDF編集ソフトを使う方法が効率的です。
スキャンPDFをそのまま読み込み、OCR処理後にExcel（.xlsx）形式として出力できるため、手作業での修正を最小限に抑えられます。
変換手順
ステップ1.PDNobを起動して、スキャンPDFを読み込む
公式サイトからPDNobをインストールし、ソフトを起動します。
画面の「PDFを開く」をクリックし、エクセルに変換したいスキャンPDFファイルを選択します。
OCRソフトPDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/4tuvz7c
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340792/images/bodyimage1】
ステップ2.OCR機能を選択する
上部メニューから「OCR」をクリックします。
OCR設定画面が表示されるので、認識言語を「日本語」 に設定します。必要に応じて、処理するページ範囲も指定できます。
「OCRを実行」をクリックすると、スキャン画像内の文字や数値、表構造を解析し、編集可能なデータへ変換します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340792/images/bodyimage2】
ステップ3.Excel形式でエクスポートする
OCR処理完了後、「変換」→「Excelに変換」を選択します。
保存先を指定すると、行・列を保持したExcelファイルが生成されます。