マスフローコントローラ市場規模、シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insights は、「マスフローコントローラ市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行うための支援を目的としています。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびにゴートゥーマーケット（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
マスフローコントローラ（MFC）は、産業、研究所、研究用途において、気体または液体の流量を測定・制御するための高精度機器です。体積流量に基づく機器とは異なり、MFCは質量に基づいて流量を制御するため、圧力や温度の変動に左右されず高い精度を維持できます。半導体製造、医薬品、化学、バイオテクノロジー、食品・飲料、エネルギー、環境モニタリングなど、厳密なプロセス制御、再現性、安全性が求められる用途において不可欠な存在です。
最新のMFCは、センサー、制御バルブ、デジタル電子回路を統合しており、クローズドループ制御や自動化システムとのシームレスな統合を可能にしています。産業界でプロセス最適化、歩留まり向上、規制順守への注力が高まる中、高度なマスフロー制御ソリューションへの需要は拡大し続けています。
市場規模およびシェア
世界のマスフローコントローラ市場は、約16～20億米ドル規模と推定されており、流量測定・制御機器市場の中核を成す分野です。今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。
エンドユーザー別では、半導体および電子産業が最大の市場シェアを占めています。MFCは、ウエハ製造、成膜、エッチング工程における特殊ガス制御に不可欠であるためです。化学および医薬品製造も、厳格な品質・安全要件を背景に重要な市場を形成しています。地域別では、日本、韓国、台湾、中国などに半導体製造拠点が集中するアジア太平洋地域が市場を主導しています。北米および欧州も、先端研究、医薬品産業、産業オートメーションを背景に堅調な市場を維持しています。
主な成長要因
半導体製造の拡大：ファブ投資や先端ノードの増加により、超高精度ガス流量制御への需要が拡大。
産業オートメーションの成長：スマートファクトリーでは、正確でデジタル接続可能な流量制御機器が不可欠。
医薬品およびバイオテクノロジー生産の拡大：無菌かつ高度に制御された製造環境をMFCが支援。
エネルギーおよび環境用途の拡大：燃料電池、水素プロセス、排出ガス監視での採用が増加。
技術進歩：デジタル化、多ガス対応、高精度MFCの開発により用途範囲が拡大。
市場セグメンテーション
製品タイプ別
ガス用マスフローコントローラ
液体用マスフローコントローラ
技術別
熱式マスフローコントローラ
差圧式マスフローコントローラ
用途別
半導体および電子製造
