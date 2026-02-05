腐食検知センサー市場規模、シェアレポート、成長およびメーカー別分析（2025年～2035年）
KD Market Insights は、「腐食検知センサー市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行うための支援を目的としています。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびにゴートゥーマーケット（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
腐食検知センサーは、金属および重要インフラにおける腐食を検出・測定・予測するために使用される専門的な監視デバイスです。これらのセンサーは、石油・ガス、エネルギー、海洋、輸送、建設、航空宇宙、産業製造などの分野において、構造破損、突発的なダウンタイム、安全事故、高額な修理費用を防止する上で重要な役割を果たしています。
腐食検知技術には、電気化学センサー、超音波センサー、光ファイバーセンサー、アコースティックエミッションセンサー、無線IoTベースの腐食監視システムなどが含まれます。これらは、パイプライン、貯蔵タンク、橋梁、船舶、航空機構造物、鉄筋コンクリート、産業機器などに設置され、リアルタイムまたは定期的な腐食データを提供します。産業界が予知保全やアセットインテグリティ管理へと移行する中で、腐食検知センサーは現代の監視戦略における不可欠な要素となっています。
市場規模およびシェア
世界の腐食検知センサー市場は、約18～22億米ドル規模と推定されており、産業用センシングおよび構造健全性監視市場の中でも急成長している分野です。今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されています。
北米は、老朽化した石油・ガスインフラ、厳格な安全規制、デジタル監視技術の早期導入を背景に、大きな市場シェアを占めています。欧州も、インフラ再生プログラムや環境規制への対応を背景に、これに続いています。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、中国、インド、東南アジアにおける急速な工業化、パイプライン拡張、大規模インフラプロジェクトが成長を牽引しています。用途別では、石油・ガスおよびエネルギーインフラが最大のシェアを占める一方、輸送および土木インフラ分野は高成長セグメントとなっています。
主な成長要因
世界的なインフラの老朽化：パイプライン、橋梁、産業資産の耐用年数延長には、継続的な腐食監視が必要。
安全規制および法規制の強化：環境・産業事故防止のため、腐食監視の義務化が進行。
予知保全への移行：ダウンタイムや保守コスト削減のため、センサーベースの監視導入が拡大。
デジタル化およびIoT統合：無線・クラウド接続センサーにより、リアルタイム分析と遠隔管理が可能。
腐食による損失コストの高さ：腐食は毎年数十億ドル規模の損失を引き起こしており、予防的監視の導入を後押し。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340922/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
センサータイプ別
電気化学式腐食センサー
超音波腐食センサー
光ファイバー腐食センサー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340922/images/bodyimage1】
