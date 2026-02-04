【史上初の快挙】SC協会「第31回接客ロールプレイングコンテスト全国大会」にて当社スタッフが大賞と部門優勝を同時受賞

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチ（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長：竹村圭祐）のスタッフが、2026年1月23日(金)にパシフィコ横浜で開催された「第31回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会」において、以下の通り輝かしい成績を収めました。

倉谷侑里（アーバンリサーチ アミュプラザ博多）が大賞・SC接客日本一及び経済産業大臣賞、松田ちはる（アーバンリサーチ ロッソ ディアモール大阪）がファッション・物販部門の優勝を受賞いたしました。

この快挙について応援に駆けつけた倉谷の上司である販売部マネージャーの小値賀真美は「誰よりも努力を重ねてきたひたむきな姿勢と、相手の心に響く対話力が、審査員の心を動かしたのだと確信しています。受賞の瞬間は、これまでの苦労を知る者として胸が熱くなり、最高の瞬間でした。」と述べています。

全国8地区の支部大会を勝ち抜いた精鋭28名が出場し、接客技術を競い合う本コンテストにおいて、当社からの2名同時受賞は、史上初の快挙となります。

日頃の接客で培った力が、全国の舞台で存分に発揮されました。





～ 倉谷侑里 受賞コメント～

倉谷侑里

アーバンリサーチ アミュプラザ博多

まさか自分が！とびっくりの方が大きく、信じられない気持ちと同時に自分のやってきた「お客様に楽しんで頂く」接客を続けてきてよかったな。と心震える瞬間でした！

昨今、お客様との距離が近すぎないスマートな接客がトレンドになりつつありますが、やはり対面接客の醍醐味である「相談しながら楽しくお買い物」を体感して頂ける事が販売員の、倉谷の使命ではないかと勝手に思います！

“倉谷らしい接客”をこれからも追求し、1人でも多くのお客様に服の力で気分が上がる体験をご提案いたします！

約半年間サポートして下さった、関わって下さった皆様と共に受賞した大賞です！

本当にありがとうございました！！！！

感謝を忘れず、当日会場のあの景色を心に刻み、これからも接客でアーバンリサーチを盛り上げていきます！

博多へお越しの際は是非URBAN RESEARCH アミュプラザ博多店にお立ち寄りください！！

～松田ちはる 出場コメント～

松田ちはる

アーバンリサーチ ロッソ ディアモール大阪

ずっと憧れていた場所で、賞を獲ることができたこと、本当に光栄でありがたい気持ちでいっぱいです。名前が呼ばれた瞬間、入社からこれまでご指導いただいた先輩方、半年間ずっと支えてくださったディアモール大阪の皆さん、そしてなにより毎日たくさんお話しさせていただいているお客様の顔が、走馬灯のように思い浮かびました。いつもそばにいてくださる皆さまに本当に感謝しております。足を運ばなくてもお買い物ができるようになったこの時代に、ご来店いただいたお客様がお話ししている中でほっと一息つけるような、楽しい時間を過ごしていただけるよう最大限のおもてなしをいたします。ぜひ大阪にお越しの際は、ROSSOディアモール大阪店にお越しくださいませ。楽しい時間を一緒に過ごしましょう！

■SC接客ロールプレイングコンテスト

一般社団法人日本ショッピングセンター協会が主催する全国のSCに出店するテナント店舗スタッフが接客技術を競うコンテストです。 SC業界の一層の発展を願い、SC 内店舗で働くスタッフのスキル向上を図り、お客様にいつまでも支持され、愛される SC づくりを目指すことを目的に、1995年度から開催されています。今回の全国大会には、各支部大会を勝ち抜いた28名が出場し、大賞(1名)・部門優勝(各1名)・部門準優勝(各1名)・審査員特別賞(1名)が表彰されました。