2月10日（火）配信の「龍スタTV」は黒田崇矢さん・宮迫博之さんが登場！『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売直前スペシャル！

株式会社セガ

株式会社セガは、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報をお伝えする番組「龍スタTV」の第47回を、2026年2月10日（火）20:00よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて配信することを決定しました。

「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる「龍スタTV」。第47回配信は、2月12日（木）に発売を控える『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』を大特集！ 桐生一馬役・黒田崇矢さん、神田強役・宮迫博之さんをゲストにお迎えしてお届けします。



さらに、「『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト」スペシャルアンバサダーのksonさん、ドグマ風見さんに実際にゲームをプレイいただき、「極からプレイする？外伝からプレイする？」をテーマに新作を語っていきます。

■【龍スタTV#47】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売直前スペシャル！極or外伝どっちからプレイする？

YouTube：https://youtube.com/live/7wCglSfda04(https://youtube.com/live/7wCglSfda04)

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349784815(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349784815)

■番組概要

放送日時：2026年2月10日（火）20:00～

出演者（敬称略）：

黒田崇矢（桐生一馬役）

宮迫博之（神田強役）

kson（『龍が如く』ゲーム配信者応援プロジェクト スペシャルアンバサダー）

ドグマ風見（『龍が如く』ゲーム配信者応援プロジェクト スペシャルアンバサダー）

横山昌義（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

堀井亮佑（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』プロデューサー/ディレクター）

ななこ（『龍が如く』グッズ担当）

森山彩乃（MC／『龍が如く』プロモーション担当）

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。