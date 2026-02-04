【TAC公務員】「転職を考えている20代社会人向け！公務員セミナー」をTAC大宮校から期間限定で配信中！＜視聴無料・要申込＞

TAC株式会社2025年11月22日（土）TAC大宮校で開催されたイベントのアーカイブ配信となります。

転職先の選択肢として地方公務員や国家公務員一般職を検討されている方、必見です！

これまでの経験を公務員としてどう活かせるのか？

採用試験の概要や対策方法は？

気になるアレコレ解消します！

※当オンラインセミナーはYouTubeにて限定配信します



■日時

2026年11月22日（土）に大宮校で開催されたオンラインセミナーをアーカイブ配信いたします。

申込後の案内メールより、すぐにご覧いただけます。



■参加特典

入会金１万円免除クーポン

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 溝江 勝 講師

地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

- お申込方法

お申込はこちら（視聴無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#oomiya_arc

「担任講師 個別受講相談2026Premium」をTAC大宮校で開催中！

＜参加無料・要予約＞

TAC大宮校にて開催中です！

「今から公務員試験に興味がある方、公務員受験をご検討の方、是非TAC大宮校にお越しください！大宮校担任講師と相談して、疑問を解消しましょう！」

■参加特典

入会金1万円免除券

特別レジュメ「埼玉県内市役所試験情報」

■TAC大宮校

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F

※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］

大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#oomiya

