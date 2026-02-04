磁石がもたらす新たな形、音楽の置き場所を解放

AGM Mobile Limited

2026年2月4日 ― 過酷環境向けモバイルデバイスの専門メーカーAGMは本日、全く新しい磁石吸着式ポータブルスピーカー「AGM MagROCK」を正式に発表し、発売を開始しました。

本製品は内蔵の強力マグネットにより、従来のスピーカーに必要だったスタンドや固定工具の依存を完全に解消。サッカーゴールポスト、バスケットゴール、自動車ボディなど、日常的な金属構造面に軽く触れさせるだけで、しっかりと吸着固定します。スポーツ、ワークアウト、アウトドアレジャーなど、多様なシーンにおいて、置くだけで即音楽を楽しめる体験を実現します。

革新的な磁石吸着デザインに加え、AGM MagROCKはIPX7防水と浮遊機能、頑丈なボディ構造、最大10時間の連続再生時間を兼ね備えており、日常生活からアウトドアアドベンチャーまで、あらゆる使用シーンにおいて、より自由で信頼性の高い携帯エンターテインメントを提供します。

【本リリースのポイント】

１. 貼るだけで設置、スピーカーの置き方を再定義

内蔵強力マグネットにより、さまざまな一般的な金属面に素早く吸着可能。スタンドや追加の固定工具は不要。音楽を中断することなく、異なる場所でも常に理想的なリスニングポジションを確保できます。

２. 防水かつ浮遊、水上使用シーンを拡大

IPX7等級の完全防水設計を採用し、浮遊機能をサポート。プール、湖、ビーチ、バスルームなどの湿潤環境でも安心して使用でき、音楽がより多くの水辺の時間を彩ります。

３. コンパクトボディで、豊富な音量を解放

小さなボディに8W出力スピーカーを搭載。クリアな高音と深みのある低音を実現し、ポケットに楽々収まるサイズながら、屋外空間全体をカバーする音量を提供します。

４. RGBライト効果で、パーティー雰囲気を演出

4つのRGB LEDが9種類のライトモード（脈動、点滅、ソリッドカラー等）をサポート。音楽のリズムに合わせて変化し、夜の集まり、キャンプや室内パーティーの視覚的雰囲気を高めます。

５. アウトドアのために生まれた信頼性の高い構造

シリコンケースと金属メッシュの組み合わせにより、優れた耐落下・耐衝撃性を発揮。-5℃から45℃の環境でも安定動作し、多様な複雑な使用条件に適応します。

【製品の特長】

1. 磁石吸着デザインで、音楽をシーンとともに移動

AGM MagROCKは内蔵の強力マグネットにより、金属を含むフィットネス器材、車両の金属部品、作業環境内の金属構造などに素早く吸着します。試合観戦、サイクリング、キャンプ、あるいは野外作業時にも、安定した再生を簡単に実現し、音楽をあらゆる活動の瞬間に自然に溶け込ませます。

2. 防水・浮遊対応で、水辺のエンタメにより安心

IPX7防水等級は、水深1メートルで30分間浸水しても正常に動作することを保証します。ボディは浮遊能力を備え、万が一水に落としても簡単に回収でき、ウォーターアクティビティにより多くの楽しみを提供します。

3. コンパクトサイズに凝縮された迫力のサウンドと光の演出

8W出力スピーカーが、バランスの取れたインパクトある音響性能をもたらします。多彩なRGBライトモードと組み合わさり、スピーカーは夜間やパーティーにおいて、視覚と聴覚の両方の焦点となります。

4. 長時間駆動で、一日中使用にも対応

内蔵1800mAhバッテリーにより、約70%の音量条件下で約10時間の連続再生が可能です。終日外出時、旅行、あるいは長時間の野外活動における使用ニーズを満たします。

【製品仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/53_1_d924855d5ce0e4fd0c6006e717a3db6d.jpg?v=202602050951 ]

【発売情報】

発売日： 2026年2月4日

発売プラットフォーム： AGM日本公式オンラインストア、Amazon.co.jp、楽天市場

購入リンク：

AGM日本公式オンラインストア： https://www.agmmobile.jp/products/agm-magrock/

Amazon.co.jp： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX6FZ9F

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-magrock/

価格：

通常希望小売価格： 4,980円 (税込)

初回発売記念限定価格： 3,980円 (税込)

*初回特価は各店舗にて対象クーポンの取得が必要です。

限定特価期間： 2026年2月4日 ～ 2月11日 23:59まで

【AGMについて】

AGMは、過酷な環境下でも確実に動作するモバイルデバイスの設計・製造を専門とするブランドです。防塵防水技術に関する複数の特許を保有し、アウトドア愛好家から日常のくつろぎの場まで、幅広いユーザーに支持されています。

日本公式サイト： https://www.agmmobile.jp/

お問い合わせ:

AGMジャパン広報部 / media@agmmobile.com

AGM カスタマーサポートセンター / agmjp@agmdevice.com