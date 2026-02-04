買取専門店『買取大吉』、経営エンターテイメント番組『REAL VALUE』のメインスポンサーに就任

株式会社エンパワー

買取専門店『買取大吉』を運営する株式会社エンパワー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：増井俊介、以下、当社）は、2026年2月より、経営エンターテイメント番組『REAL VALUE』のメインスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

番組内では『買取大吉』のロゴ掲出のほか、代表取締役社長 増井 俊介が出演するインフォマーシャル動画を放送いたします。

なお、初回は2026年2月4日（水）より、 YouTubeの「堀江貴文 ホリエモン」チャンネルおよび「三崎優太 元青汁王子」チャンネルにて配信されます。

▼『REAL VALUE』配信はこちらから

URL：https://youtu.be/KPFvgpmzLdU?si=E_d3cZXq-TuGEZYQ

■『REAL VALUE』とは

『REAL VALUE』とは、ビジネスの第一線で活躍し続ける堀江貴文、溝口勇児、三崎優太が認める各領域のトップ経営者だけを厳選して始動した経営エンターテイメント番組。

この番組を通して、大きく成長したい起業家、起業を志す人、企業売却を目指す経営者などすべての悩めるビジネスパーソン達に"本当の価値と、本質的な学び”を届けます。

■『REAL VALUE』への共感とメインスポンサー就任の背景

『買取大吉』は、「皆さまの大切な思い出を、次につなぐ」ことを使命に、全国で買取専門店を展開してまいりました。

リユース事業を通じてお客様一人ひとりの想いに向き合いながら、モノに新たな価値を見出し、次へとつなぐ取り組みを続けています。

また当社は、リユース事業で大切にしてきた価値観を事業運営にも広げ、

起業や独立・開業に挑戦する方々を支えるフランチャイズ事業を展開しています。

初めての挑戦であっても、安心して一歩を踏み出せる環境を整えることも、当社にとって重要な役割の一つだと考えています。

『REAL VALUE』が掲げる「本当の価値を提供する」という番組理念は、当社が大切にしてきた価値観と深く重なります。

経営や仕事に本気で向き合う方々に向けて、本質的な学びや気づきを届ける本番組の取り組みに共感し、このたびメインスポンサーとして応援することを決定いたしました。

『REAL VALUE』を通じて、当社の想いや取り組みを知っていただくことで、一人でも多くの方の挑戦を支え、次の一歩を後押しできればと考えています。

今後も『買取大吉』は、人とモノ、そして想いを次へとつなぐ役割を果たしながら、より良い未来につながる選択と挑戦を支援してまいります。

■『買取大吉』について

『買取大吉』はリユース品の買取専門店です。貴金属やブランド品、時計を中心に切手、古銭、骨董品、商品券、カメラなど、生き物、生もの以外は ほぼ何でも買い取るという取扱品目の幅広さが特徴です。小売は行わず、文字通り一般ユーザーからの買取りに特化しています。全国1,500店舗以上を展開し、リユース業界1位※の店舗数に急成長いたしました。 これからも地域のコミュニティーセンターのように安心してご利用いただける買取専門店を目指しています。

※2026年2月現在

※国内店舗に限る(直営店/FCの合計)

※ブランド品・貴金属・お酒などの買取を行う業態(個人向け店舗)において

※リユース業界における個人向け買取店舗数(直営店 /FC)に関する市場調査

※日本マーケティングリサーチ機構調べ

※調査期間:2025年5月1日～2025年5月31日

■企業概要

会社名： 株式会社エンパワー

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 住友不動産新宿オークタワー19階

代表者： 代表取締役 増井 俊介

URL： https://www.en-power.jp/

「すべての人を輝かせ、未来を共に創り出し、常識を変えていく」を企業理念に掲げ、買取専門店の企画・運営、フランチャイズ事業、オークション事業等を展開する企業です。5年で10倍以上の売上成長を実現し、リユース業界を牽引する代表企業へ邁進中です。人の縁（EN）を力（POWER）に変え、リユース事業を通じてより良い社会の実現を目指します。