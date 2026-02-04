映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』2月7日(土)・８日(日)にトークイベント付き轟音上映会を開催！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介、以下ブシロードムーブ）は、映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』のトークイベント付き轟音上映会を2月7日(土)、2月８日(日)の2日間にわたり開催いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。





2025年10月18日(土)に公開した、映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』のトークイベント付き轟音上映会を行います。本作は、『BanG Dream!』で新たに誕生した新バンド「MyGO!!!!!」と「Ave Mujica」による、2025年4月にKアリーナ横浜で行われた合同ライブを映像化した作品です。『BanG Dream!』シリーズの歴史に刻まれる熱狂のステージを、スクリーンを通して体感できる内容となっています！




2月7日(土)はMyGO!!!!!のキャスト、立石凛（千早愛音 役）、青木陽菜（要楽奈 役）の２名、2月8日(日)はAve Mujicaのキャスト、米澤茜（アモーリス/祐天寺にゃむ 役）、高尾奏音（オブリビオニス/豊川祥子 役）、の２名がそれぞれ登壇を予定しております。




トークイベントでは、来場者の中から抽選で、登壇者による直筆サイン入りの景品が当たるコーナーを実施いたします。
ぜひ、ここでしか聞けないキャストのトークを楽しみつつ、レアな景品を手に入れてください。



映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』轟音上映会　DAY1


◆開催日：2月7日(土)


◆会場：飛行船シアター


◆出演：立石凛（千早愛音 役）、青木陽菜（要楽奈 役）




【映画概要】


■タイトル：『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』


■ジャンル：ライブフィルム


■上映時期：2025年10月18日(土)公開




【イントロダクション】


『BanG Dream!』で新たに誕生した新バンド「MyGO!!!!!」と「Ave Mujica」。


2025年4月26日・27日にKアリーナ横浜で開催された両バンドによる合同大型ライブを映画化。


『BanG Dream!』の歴史に刻まれるこの伝説的なステージに加え、


MyGO!!!!! 高松燈役・羊宮妃那と、Ave Mujica オブリビオニス/豊川祥子役・高尾奏音による劇場版限定の新規撮り下ろしカットも収録。


2人がライブへの想いを語り合う、ファン必見の特別映像です！




【出演】


羊宮妃那（高松燈 役）


立石凛（千早愛音 役）


青木陽菜（要楽奈 役）


小日向美香（長崎そよ 役）


林鼓子（椎名立希 役）


佐々木李子（ドロリス/三角初華 役）


渡瀬結月（モーティス/若葉睦 役）


岡田夢以（ティモリス/八幡海鈴 役）


米澤茜（アモーリス/祐天寺にゃむ 役）


高尾奏音（オブリビオニス/豊川祥子 役）


反田葉月（純田まな 役）




◆公式HP：https://bang-dream.com/mygo_avemujica_livefilm


◆公式X： https://x.com/bang_dream_info


◆公式YouTube： www.youtube.com/@bang_dream_official


◆Blu-ray：https://bang-dream.com/discographies/4093




※掲載の際には、「(C)BanG Dream! Project」の記載をお願いいたします。