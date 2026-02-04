【マーケティング&生成AI】自社のいいところとこれからの可能性を見つけよう！2/19（木）無料セミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略 第1回：SWOT分析入門」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月19日（木）、マーケティングや戦略思考に苦手意識のあるクリエイターや個人事業主の方を対象に無料のオンラインセミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略 ―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門― 第1回：SWOT分析入門 ～自社の“いいところ”と“これからの可能性”を見つけよう～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170745/?rls)」を開催します。
初回となる今回は、事業の棚卸しをテーマに、SWOT分析の4つの視点（強み・弱み・機会・脅威）を身近な事例を使ってわかりやすく解説します。「私の事業の強みは？」といった簡単な質問を投げかけることから、AIを”相談相手”として使ってみましょう。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
＜セミナーの内容＞
・シリーズ全体像と「何を得られるか」
・身近な事例で理解するSWOT分析の基本
・生成AIへの“簡単な質問”で視点を広げるコツ
・個人ワーク：あなた自身のSWOT分析をつくる
・アンゾフの成長ベクトルで「次にやること」を整理
・今日から実践できる3つのポイント
＜こんな方にオススメ！＞
・マーケティングの基礎を“やさしく・実例で”理解したい方
・事業の方向性を整理したいけれど、どこから始めればいいかわからない方
・SWOTや3Cなどのフレームワークに触れたことはあるが、実践でうまく使えていない方
・生成AIを「難しいツール」ではなく、気軽に相談できる相棒として使えるようになりたい方
・自分の強みや今後の可能性を客観的に見つめ直したいクリエイター・個人事業主の方
・完璧主義で手が止まりがちなので、60点でも行動に移せるようになりたい方
・他の受講者の発想を参考にしながら、新しい視点を取り入れたい方
クリエイターのための実践マーケティング戦略 ―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門―第1回：SWOT分析入門 ～自社の“いいところ”と“これからの可能性”を見つけよう～
■日時
2026年2月19日（木） 19：00～20：30
■場所
オンライン開催
■登壇者・プロフィール
大竹寛征（おおたけ・ひろゆき）氏
中小企業診断士/事業承継士
・IT販社にて中小企業向け提案営業、業種特化業務システムの開発企画・販路開拓業務を実施、プロジェクト統括責任者として全国拡販を推進（18年）。システム開発会社営業（5年）。携帯会社にて経営企画、新規事業開発、営業企画、内部監査業務に従事（12年）。
・2017年4月 中小企業診断士登録 OOTAKE経営コンサルティングオフィス開業
・2019年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 理事
・2020年4月 埼玉県商工会連合会 経営支援部 事業承継相談担当（嘱託）
・2021年4月 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター エリアコーディネータ（業務委託）
・2021年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 副支部長
▼保有資格
中小企業診断士（経済産業大臣登録）
経営革新等支援機関（経済産業省認定）
M＆A支援機関（中小企業庁認定）
事業承継士（一社 事業承継協会認定）
事業承継支援マスター（一社 埼玉県中小企業診断協会認定）
■参加費
無料
■定員
60名
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170745/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170745/?rls)
※締切：2026年2月19日（木） 20：30
