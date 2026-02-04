【マーケティング&生成AI】自社のいいところとこれからの可能性を見つけよう！2/19（木）無料セミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略　第1回：SWOT分析入門」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月19日（木）、マーケティングや戦略思考に苦手意識のあるクリエイターや個人事業主の方を対象に無料のオンラインセミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略 ―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門― 第1回：SWOT分析入門 ～自社の“いいところ”と“これからの可能性”を見つけよう～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170745/?rls)」を開催します。





クリエイターのための実践マーケティング戦略 ―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門―第1回：SWOT分析入門 ～自社の“いいところ”と“これからの可能性”を見つけよう～

製品やサービスを顧客に提供するための活動全般を指すマーケティング。例えば、顧客のニーズや市場の動向を調査し開発に役立てることや広告や販売促進活動を通じてサービスの認知度を高めることなど、顧客の欲求を満たすために企業が行うあらゆる活動の総称と言えます。多くの要素が関わり、刻々と市場も変化するため、マーケティングについてお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そんなお悩みを持つ方に向けて、本セミナーシリーズでは、フレームワークと生成AIを活かしたマーケティング手法をご紹介します。全6回を通し、実践的なマーケティング思考の習得をめざします。初回となる今回は、事業の棚卸しをテーマに、SWOT分析の4つの視点（強み・弱み・機会・脅威）を身近な事例を使ってわかりやすく解説します。「私の事業の強みは？」といった簡単な質問を投げかけることから、AIを”相談相手”として使ってみましょう。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。＜セミナーの内容＞・シリーズ全体像と「何を得られるか」・身近な事例で理解するSWOT分析の基本・生成AIへの“簡単な質問”で視点を広げるコツ・個人ワーク：あなた自身のSWOT分析をつくる・アンゾフの成長ベクトルで「次にやること」を整理・今日から実践できる3つのポイント＜こんな方にオススメ！＞・マーケティングの基礎を“やさしく・実例で”理解したい方・事業の方向性を整理したいけれど、どこから始めればいいかわからない方・SWOTや3Cなどのフレームワークに触れたことはあるが、実践でうまく使えていない方・生成AIを「難しいツール」ではなく、気軽に相談できる相棒として使えるようになりたい方・自分の強みや今後の可能性を客観的に見つめ直したいクリエイター・個人事業主の方・完璧主義で手が止まりがちなので、60点でも行動に移せるようになりたい方・他の受講者の発想を参考にしながら、新しい視点を取り入れたい方

■日時

2026年2月19日（木） 19：00～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

大竹寛征（おおたけ・ひろゆき）氏

中小企業診断士/事業承継士

・IT販社にて中小企業向け提案営業、業種特化業務システムの開発企画・販路開拓業務を実施、プロジェクト統括責任者として全国拡販を推進（18年）。システム開発会社営業（5年）。携帯会社にて経営企画、新規事業開発、営業企画、内部監査業務に従事（12年）。

・2017年4月 中小企業診断士登録 OOTAKE経営コンサルティングオフィス開業

・2019年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 理事

・2020年4月 埼玉県商工会連合会 経営支援部 事業承継相談担当（嘱託）

・2021年4月 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター エリアコーディネータ（業務委託）

・2021年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 副支部長

▼保有資格

中小企業診断士（経済産業大臣登録）

経営革新等支援機関（経済産業省認定）

M＆A支援機関（中小企業庁認定）

事業承継士（一社 事業承継協会認定）

事業承継支援マスター（一社 埼玉県中小企業診断協会認定）



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170745/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170745/?rls)

※締切：2026年2月19日（木） 20：30



