継承と更新のステージ 花いろは7thワンマン「君と咲かせた世界」Kanadeviaホールにて決行！

2026年2月2日、花いろは7thワンマンライブ「君と咲かせた世界」がKanadeviaホールで開催された。発表当初より“夢の会場”として掲げてきたこのステージに、7人が立った。

7回目のワンマンライブ。

それは数字の積み重ねであると同時に、グループの現在地を示す公演でもあった。

暗転とともにLEDいっぱいに映し出されるのは、これまでの軌跡。

タイトルが浮かび上がり、SEが鳴る。白い照明が走り、歓声が一斉に広がる。

1曲目は「夏Embrace」。冬公演であえて“夏”を掲げる選曲。広いステージを大きく使ったフォーメーションと迷いのない動き。夢の会場に挑むというより、この会場に立つ準備をしてきた姿だった。

「LOVEバケーション!!!」では客席の腕が揃い、ホール全体が同じリズムで揺れ始める。「桃色ジュテーム」では深いピンクの照明の中、可憐さと芯の強さを見せる。

MCでは"りんか"が「ついにやってきました、カナデビアホール!!!」と声を上げる。"りりあ"は「夢を見ている感じ」と語り、"ことは"は「緊張しています」と率直に伝える。だがパフォーマンスから伝わるのは不安よりも安定感だった。

新曲「わたし、すてき、きれい」で新しい表情を提示し、「初恋アニバーサリー」では空間を落ち着かせる。「コタエアワセ」ではメンバー同士の視線が自然と重なり、「サンタクロースじゃ物足りない」では客席へ降りて距離を縮めた。

ここでひめのが問いかける。

「花いろは、みんなにとってどんな存在ですか？」

フロアの視線を集め、リーダーとして”花いろは”は、「皆さんの心の支えになっていたら嬉しいです。」と伝える。

続いてメンバーそれぞれが自分にとって"花いろは"は、どんな存在なのかを語る。

りんか「奇跡の出会いをくれた大切な居場所」

まいな「自分らしく輝けた場所」

ひめの「アイドルとしての自分を認めさせてくれた場所」

まきほ「自分が輝ける場所」

あみな「自分の花が色づいて咲き誇れる場所」

りりあ「人生で自分のあり方を考えるきっかけ」

ことは「憧れていた王道アイドルそのもの」

特別な演出はない。それでも、ここまでの積み重ねが静かに伝わる時間だった。

LEDには花いろはの歩みが映し出される。

デビュー当時の映像、初期体制でのライブの断片。スポットライトが当たり、初期メンバーが登場する。「ラビニュー！」のイントロとともに歓声が上がる。始まりの時間がこの大きなステージに再び立つ。続く「君想い桜」。桜色の照明がホールを包み込む。ファンへ感謝を伝える楽曲が、丁寧に届けられる。歌い終えると、初期メンバーは手を振りながらステージを後にする。

長い拍手が続き、そのまま暗転。するとLEDに新たな映像が流れ始める。

映し出されたのは「君きらり」のMVメイキング映像。

撮影の様子、リハーサルの風景、笑顔の断片。SEではなく、まず映像で“今”を提示する構成。

映像がフェードアウトし、照明が立ち上がる。

中央に立つのは現メンバー。

イントロが鳴り、「君きらり」が始まる。

同じステージ。立つ人は違う。

それでも、花いろはという時間は途切れていない。

「夏恋バーケーション!」で再び会場を揺らし、「流星ストリングス」で空間を引き締める。

「ありがとう以上の言葉を」では客席の手が自然と揃い、「花色ファイト!!」で熱量を高め、「トキメキの鍵」でピークへ。

本編ラストは「ナナイロMoment」。

7色の照明が階段を照らし、7人が横並びになる。

到達を誇示するのではなく、今ここに立っている事実を示す景色だった。

アンコールで再登場したメンバーは「シュプレヒコール」で力強く未来を掲げる。

会場のクラップが揃い、ホール全体が同じリズムを刻む。

MCになり、感謝を伝え、そしてLEDに、サプライズの文字が映し出された。

2026年6月30日(火) 2ndアルバム 発売決定！！

歓声が一段と大きくなる。

5年間の歩みを経ての2枚目のアルバム。その事実だけで、この日のライブが“通過点”であることがはっきりする。

続いて表示されたのは、

2026年7月29日(水) 「花色フェス～夏花火～vol.2」開催決定！！

夏の恒例イベントが再び動き出す。会場の熱がさらに上がる。

そして三つ目。

2026年秋「東名阪 大型ツアー」開催決定！！

ホールが揺れるほどの歓声。

Kanadeviaホールで終わらない。ここから広がっていく未来が、具体的な日付とともに提示された。

発表を終えたあと、メンバーは何度も「ありがとう」を重ねる。

感謝だけで終わらせない。その先へ進む意志を、言葉ではなく予定で示した瞬間だった。

再び「ラビニュー！」で笑顔を届け、最後は「ブルーサマー」。

深い青の照明の中、ひめのが言う。

「ここまでついてきてくれてありがとう。」

繰り返された“ありがとう”。

それは過去への感謝であり、これからも一緒に進んでいく約束の言葉でもあった。

Kanadeviaホールに立ったという事実。

それはゴールではない。

7thワンマンライブ「君と咲かせた世界」。

そのタイトル通り、この夜に咲いた景色は、

確かに“君と”つくりあげたものだった。

花いろはの時間は、ここからも続いていく。

photo by 坂 龍之

text by 植竹 倖聖

<セットリスト>

花いろは 7th ワンマンライブ「君と咲かせた世界」

Opening -SE-

M1.夏 Embrace

M2.LOVEバケーション!!!

M3.桃色ジュテーム

-MC-

M4.わたし、すてき、きれい【新曲】

M5.初恋アニバーサリー

M6.コタエアワセ

M7.サンタクロースじゃ物足りない

-MC-

花いろは 初期メンバー-SE-

M8.ラビニュー！ 【花いろは初期メンバー】

M9.君想い桜 【花いろは初期メンバー】

M10.君きらり【新曲】

M11.夏恋バーケーション!

M12.流星ストリングス

M13.ありがとう以上の言葉を

M14.花色ファイト!!

M15.トキメキの鍵

M16.ナナイロMoment

-MC-

En1.シュプレヒコール

En2.ラビニュー！

En3.ブルーサマー

