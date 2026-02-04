歌唱の新境地を開拓するビートボクサーBATACO 2作目のEP『Anima Huma』をリリース!さらに新進気鋭のビートボクサーYAMORI客演の新曲MVも公開!
BATACO
『Anima Huma』 ジャケット写真
日本人史上初のアジアチャンピオンビートボクサー・BATACOの、2作目のEP 『Anima Huma』が2/4にリリースされました。
同日20時にはYAMORIとコラボレーションした新曲”What Iʼve got ft. YAMORI ”のMVが公開。
客演のYAMORIはビートボックスの世界大会タッグ部門で優勝した経歴を持ち、現在はビートボックスのジャンルを超えて音楽シーンで注目されるアーティスト。
世界のビートボックスシーンで賞を獲得してきた2人が、ジャンルを超え、音楽シーンにおける新たな立ち位置を示した1曲となっています。
またアルバム収録曲”Birth”は、1万匹以上の蜂と歌うPVがSNSで合計約80万回再生を記録。
タイトルのAnima Huma（アニマ ヒューマ）はそれぞれAnimalとHumanの語源となった古代ギリシャ語。
BATACOの動物的な部分を全面に出した”Lets go”と”Never Enough”、人間的な部分を出した”What Iʼve got” と”Birth”の4曲から成る濃厚なEPになっています。
「歌唱としてのビートボックス」を掲げるBATACOの新たな立ち位置を示す重要な1枚です。
【『Anima Huma』 配信リリース】
https://SPACESHOWERFUGA.lnk.to/animahuma
『Anima Huma』 トラックリスト
M1. Letʼs go
M2. What Iʼve got feat. YAMORI
M3. Never Enough
M4. Birth
M1. Letʼs go MV
https://youtu.be/8nxaxAiDGJA
M2. What Iʼve got ft. YAMORI MV
https://youtu.be/HbiqPbxsJ4s
M3. Never Enough MV
https://youtu.be/sO39VAuFoG0
M4. Birth MV
https://youtu.be/lu0p9wT5rpk
【BATACO SNS】
Instagram︓ https://www.instagram.com/bataco3.0/
YouTubeチャンネル︓https://www.youtube.com/@batacobeatbox6289
X︓https://x.com/BatacoBeatbox
TikTok︓https://www.tiktok.com/@bataco_archive
【Profile】
BATACOは日本のアーティスト・プロデューサー。
世界のビートボックスシーンにおいて彼を知らないものはいない。
2017年、台湾で行われたヒューマンビートボックスのアジア一決定戦を制し、
日本史上初のアジアチャンピオンの座を獲得。
スイスで行われて世界大会では、ソロ部門での日本史上最高位のベスト４を勝ち取る。
自身のビートボックスバトルのYouTube総再生回数は、
5000万回以上に及び、卓越したビートセンスとフロウは世界的評価を得ている。
ビートボックスを歌やラップのようにトラックの上に乗せる新たな音楽表現のカタチを発見し、2020年以降は修行のため完全に表舞台から姿を消す。
約5年にもわたる期間を通して表現を研ぎ澄まし、
ついにビートボックスシーンから音楽シーンに殴り込む