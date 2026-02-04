ESCAPE.ID、謎解き文化の普及を目的に「毎月謎コン／毎年謎コン」支援を開始

ＥＳＣＡＰＥ合同会社

ESCAPE合同会社（以下、当社）が運営する謎解き情報プラットフォーム「ESCAPE.ID」は、

謎解き文化のさらなる普及とコミュニティ活性化を目的として、毎月開催される「毎月謎コン」および

年に一度開催される「毎年謎コン」への支援を開始したことをお知らせいたします。

このたび、２０２５年の謎解きを総括する「毎年謎コン2025」が開催され、投票結果が発表されました。「毎年謎コン2025」では、2025年に開催された“面白かった謎解き”が部門別に投票され選出されております。

■「毎月謎コン／毎年謎コン」について

「毎月謎コン」は「面白かった謎解きをみんなで共有する」ことを目的に、毎月投票でランキングを作成する企画です。

また年末には、その年全体を対象とした投票として「毎年謎コン」が実施され、年間ランキングが作成されます。

（部門例：公演型／周遊型／キット型／WEB型）

■「毎年謎コン2025」結果（各部門 上位3位）

※以下の「作品名（団体名）」は、結果ページの表記に合わせてご記入ください。

※表記ゆれ防止のため、正式名称・主催／制作者名は結果ページ準拠を推奨します。

【公演型】

1位：ダブルブッキングデスゲームからの脱出（RIDDLER）

2位：VOID（タンブルウィードチャレンジャー）

3位：ヘンテコマンションと奇想天外ルームツアー（タンブルウィード）

【周遊型】

1位：映画「8番出口」東京メトロ脱出ゲーム（映画「8番出口」東京メトロ脱出ゲーム製作委員会）

2位：下北ブチアゲ!!（Machihack Wizard）

3位：地下謎への招待状 2025（SCRAP）

【キット型】

1位：ヤバいことが最後に起こる！ イラスト謎解きパズル（SCRAP出版）

2位：26（タンブルウィード）

3位：ダブルブッキングデスゲームからの脱出 クリアファイル謎解き -Wブッキング編-（RIDDLER）

【WEB型】

1位：コトバポイポイ（SCRAP）

2位：謎解き能力検定2025 秋（SCRAP）

3位：DOORS4（Far&Near）

（参考）毎年謎コン2025 結果ページ：

https://nazocontest.enigmahouse.jp/year?year=2025

■支援の背景・目的

謎解きは、体験型イベントから街歩き、持ち帰りキット、オンラインまで多様化し、

参加者が自分に合う作品と出会うための“指標”の重要性が高まっています。

当社は、プレイヤーが「面白かった」を気軽に共有でき、クリエイターの継続的な制作活動にもつながる

「毎月謎コン／毎年謎コン」の取り組みに共感し、支援を決定いたしました。

ESCAPE.GUIDEでは、「毎月謎コン／毎年謎コン」の運営を行う沙竹唯氏との対談記事が掲載されております。

https://escape.id/guide/nazocontest-2025/

■今後について

ESCAPE.IDは今後も、謎解き文化を広めるために、毎月開催される「毎月謎コン」への支援を継続してまいります。

また、年間を通じた情報発信やコミュニティとの連携を通じて、謎解きに触れる入口を増やし、

より多くの方が“自分に合った謎解き”に出会える環境づくりに取り組んでまいります。

ESCAPE.ID公式サイト

https://escape.id/

ESCAPE.ID公式X (旧Twitter)

https://x.com/_ESCAPE_ID_

【ESCAPE 合同会社】

ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。