ESCAPE.ID、謎解き文化の普及を目的に「毎月謎コン／毎年謎コン」支援を開始
ESCAPE合同会社（以下、当社）が運営する謎解き情報プラットフォーム「ESCAPE.ID」は、
謎解き文化のさらなる普及とコミュニティ活性化を目的として、毎月開催される「毎月謎コン」および
年に一度開催される「毎年謎コン」への支援を開始したことをお知らせいたします。
このたび、２０２５年の謎解きを総括する「毎年謎コン2025」が開催され、投票結果が発表されました。「毎年謎コン2025」では、2025年に開催された“面白かった謎解き”が部門別に投票され選出されております。
■「毎月謎コン／毎年謎コン」について
「毎月謎コン」は「面白かった謎解きをみんなで共有する」ことを目的に、毎月投票でランキングを作成する企画です。
また年末には、その年全体を対象とした投票として「毎年謎コン」が実施され、年間ランキングが作成されます。
（部門例：公演型／周遊型／キット型／WEB型）
■「毎年謎コン2025」結果（各部門 上位3位）
※以下の「作品名（団体名）」は、結果ページの表記に合わせてご記入ください。
※表記ゆれ防止のため、正式名称・主催／制作者名は結果ページ準拠を推奨します。
【公演型】
1位：ダブルブッキングデスゲームからの脱出（RIDDLER）
2位：VOID（タンブルウィードチャレンジャー）
3位：ヘンテコマンションと奇想天外ルームツアー（タンブルウィード）
【周遊型】
1位：映画「8番出口」東京メトロ脱出ゲーム（映画「8番出口」東京メトロ脱出ゲーム製作委員会）
2位：下北ブチアゲ!!（Machihack Wizard）
3位：地下謎への招待状 2025（SCRAP）
【キット型】
1位：ヤバいことが最後に起こる！ イラスト謎解きパズル（SCRAP出版）
2位：26（タンブルウィード）
3位：ダブルブッキングデスゲームからの脱出 クリアファイル謎解き -Wブッキング編-（RIDDLER）
【WEB型】
1位：コトバポイポイ（SCRAP）
2位：謎解き能力検定2025 秋（SCRAP）
3位：DOORS4（Far&Near）
（参考）毎年謎コン2025 結果ページ：
https://nazocontest.enigmahouse.jp/year?year=2025
■支援の背景・目的
謎解きは、体験型イベントから街歩き、持ち帰りキット、オンラインまで多様化し、
参加者が自分に合う作品と出会うための“指標”の重要性が高まっています。
当社は、プレイヤーが「面白かった」を気軽に共有でき、クリエイターの継続的な制作活動にもつながる
「毎月謎コン／毎年謎コン」の取り組みに共感し、支援を決定いたしました。
ESCAPE.GUIDEでは、「毎月謎コン／毎年謎コン」の運営を行う沙竹唯氏との対談記事が掲載されております。
https://escape.id/guide/nazocontest-2025/
■今後について
ESCAPE.IDは今後も、謎解き文化を広めるために、毎月開催される「毎月謎コン」への支援を継続してまいります。
また、年間を通じた情報発信やコミュニティとの連携を通じて、謎解きに触れる入口を増やし、
より多くの方が“自分に合った謎解き”に出会える環境づくりに取り組んでまいります。
ESCAPE.ID公式サイト
https://escape.id/
ESCAPE.ID公式X (旧Twitter)
https://x.com/_ESCAPE_ID_
【ESCAPE 合同会社】
ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。