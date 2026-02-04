高校2年生17歳シンガーソングライター「実来」本日2月4日デビュー！MUSIC VIDEOを公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

本日メジャーデビューとなった高校2年生17歳のシンガーソングライター「実来」（ヨミ：ミクル）が同日20時にデビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」のMUSIC VIDEOをオフィシャルYouTubeにて公開した。

今回の楽曲「まだ選ばれていない僕らへ」は激しいギターロックに17歳の彼女の先の見えない不安感や焦燥感を込めた等身大のメッセージが込められた楽曲。

MUSIC VIDEOは監督にHANAの「Blue Jeans」などを手掛ける大久保拓朗氏を迎え、関東近郊のスクラップ工場で撮影。

暗視カメラも多用したインパクトの強い映像作品となっている。

MUSIC VIDEO（2月4日20時プレミア公開）：https://youtu.be/_0TGOSJcoyQ

実来は数々の著名アーティストを輩出している音楽塾ヴォイスにて日々研鑽を積みながらこれまでインディーズから「hana」「Liar」の2曲をリリース。

昨年秋から本格的に自身でソングライティングを始め、わずか3か月で「まだ選ばれていない僕らへ」が完成、リリースすることになった。

実来「まだ選ばれていない僕らへ」

作詞：Kanata Okajima・実来

作曲：実来

編曲：佐々木望（Soulife）

2026年2月4日配信

配信はこちら：https://mikuru.lnk.to/MADABOKU

◇HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/MIKURU/

◇YouTube：https://www.youtube.com/@MIKURU_MUSIC

◇Instagram：https://www.instagram.com/mikuru_music

◇TikTok：https://www.tiktok.com/@mikuru_music

【実来プロフィール】

幼いころより音楽に触れ、現在高校2年生17歳でありながら確かな歌唱力と

ギターやピアノも弾きこなす多彩な才能を持つ、次世代の音楽シーンの主役候補。

YUI・絢香・Chilli Beans.・Vaundyなど著名アーティストを多数輩出している音楽塾ヴォイスにて、音楽に没頭する日々を送っている。

2024年夏、先輩アーティストのChilli Beans. がインディーズ時代にYouTubeのみにアップしていた「hana」をリリースし、2025年3月には「Liar」を配信リリース。

25年秋より自身で楽曲制作をスタートし、わずか3か月で17歳のやり場のない鬱屈とした迷いを打ち破るような鋭いギターサウンドに載せたデビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」を完成させた。