【3月7日はサウナの日】株式会社和心の子会社「マイグレ」、伊東/熱海・金沢全施設で、ご宿泊者様限定の豪華サウナグッズ贈呈キャンペーンを開催！

株式会社和心（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）の子会社であるマイグレ株式会社は、3月7日の「サウナの日」を記念して、2026年2月1日（日）より、期間中にご宿泊いただくお客様を対象とした「サウナの日記念・プレゼントキャンペーン」を実施いたしました。

「3/7はサウナの日」を記念し、マイグレ厳選のサウナグッズをプレゼント。プライベート空間で、心ゆくまで“ととのい”を体験していただけます。

■ キャンペーン実施の背景

マイグレは、日本各地の魅力的なロケーションにおいて、日常をアップデートする（＝マイグレーションする）滞在型体験を提供しています。 現在は、富士山を望むエリアのみならず、海と山の豊かな自然が共存する「伊東/熱海」、そして日本三名園の一つ、兼六園に隣接する情緒溢れる「金沢」など、エリアを拡大しております。 3月7日の「サウナの日」という特別な節目に、各地のマイグレで贅沢な宿泊体験をされるお客様へ、さらに充実したサウナライフをお届けしたく、本キャンペーンを企画いたしました。

■ キャンペーン概要

期間中にマイグレの各施設へご宿泊いただいたお客様の中から、抽選で10組様に「マイグレ厳選・スペシャルサウナグッズ」をプレゼントいたします。

対象のご宿泊期間： 2026年2月1日（日）～ 2026年3月7日（土）

対象者： 上記期間中にご宿泊いただいたすべてのお客様（すでにご予約済みの方も対象となります）

プレゼント内容： サウナハットなど、サウナライフを格上げする「厳選サウナグッズ」。詳細はお手元に届いてからのお楽しみです。

当選人数： 抽選で合計10組様

詳細URL:https://www.maigre.jp/post/saunagoods-present-campaign-2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://www.maigre.jp/post/saunagoods-present-campaign-2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

■ 各エリアで体験する「マイグレ」のプライベートサウナ

マイグレのサウナは、貸切だからこそ叶う「自由」と、各地のロケーションが融合した特別な体験を提供します。

伊東/熱海エリア： 海の香りと波音を感じる開放的な施設から、静かな緑に囲まれた山側の施設まで、多彩なロケーションをご用意。静岡の自然に包まれ、心身を解き放てます。

金沢（兼六園）エリア： 城下町の歴史と風情を感じる静かなひととき。伝統美に触れながら「ととのう」贅沢な時間。

24時間自由自在： 宿泊者様限定の特権として、深夜の静寂や朝の澄んだ空気の中など、お好きなタイミングで何度でもサウナを楽しめます。

完全プライベート空間： 全施設でセルフロウリュが可能。周囲を気にせず、自分たちだけの温度と湿度で深いリラックスへ導きます。

■ 運営責任者からのメッセージ

「マイグレは、和心グループが大切にする『おもてなしの心』を軸に、宿泊とサウナを通じて日常をアップデートする体験をお届けしています。富士山、海や山、金沢の情緒、そして異国情緒あふれるデザインの施設など、拠点ごとに異なる非日常の世界観をご用意しました。それぞれの土地やテーマが持つ特別な空気感とともにサウナを楽しみ、日常のノイズを脱ぎ捨てていただきたい。今回のキャンペーンを通じて、宿泊という形だからこそ実現できる深い『ととのい』を、ぜひご体験ください。」

マイグレ株式会社について

マイグレは、伊豆半島を代表する温泉リゾート地である主に伊東市や熱海市において、サウナ・露天風呂付の一棟貸別荘の開発・運営を行っており、現在は、マイグレの貸別荘としては、20棟23施設を展開しています（2025年11月時点）。自然に囲まれた環境と極上のサウナ施設や露天風呂の提供に加えて、上質でこだわりぬいた装飾品や設備品を完備し、お客様に快適で非日常な時間をお楽しみいただくことを使命としています。

※詳細情報およびご予約は、公式ウェブサイトよりご確認ください。

ウェブサイト：https://www.maigre.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/maigre_izu/

株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、「北斎グラフィック」「かんざし屋wargo」「箸や万作」「かすう工房」などの和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

■会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 147名（2024年12月時点）

資 本 金： 1,036,686,564円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト

運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index