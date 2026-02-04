L-DX【調査レポート公開】アパレル業界、5年後の生存率は約50％──勝ち残るのは2割の「AI READY」企業だけという構造転換を分析

L-DX株式会社

L-DX株式会社は、繊維・アパレル業界の中長期的な構造変化を分析した調査レポート

『【警告】アパレル業界、5年後の生存率はわずか5割』を公開しました。

本レポートは、フォーム入力後に全文をダウンロードできる形式で提供しています。

■ 倒産増加は「不況」ではなく「意思決定構造の限界」

2025年、繊維・アパレル業界における倒産件数は前年比16.8％増、

負債総額は68.2％増と大幅に拡大しています。

本レポートでは、この状況を単なる景気変動ではなく、

企業の意思決定プロセスそのもの（意思決定OS）が、環境変化に適応できなくなった結果

と位置づけています。

市場変化の高速化、人材不足、原価高騰、在庫リスクの増大といった複合要因の中で、

「判断が遅れる企業ほど致命傷を負いやすい構造」がすでに形成されていると分析しています。

■ 5年後、業界の約半数が再編・淘汰フェーズへ

レポートでは今後5年以内に、

国内アパレル企業の約半数が市場から退出、または実質的に競争力を失う可能性

を示唆しています。

一方で、生き残る企業像も明確です。

勝ち残るのは、全体の約2割にあたる 「AI READY」企業。

これらの企業が業界売上の約7割を占める構造へと移行すると予測しています。

■ 「AI READY」とはツール導入ではなく“判断構造の再設計”

本レポートで定義する「AI READY」とは、

単なるAIツール導入やDX施策を指すものではありません。

・判断に必要なデータが即時に集まる構造

・人ではなく“仕組み”が意思決定を支えるオペレーション

・属人性を排除した再現性ある経営判断

こうした 判断構造そのものの再設計 を行っている企業を指します。

再生に必要な基盤構築には最低でも3～4年を要するため、

「様子見」や「後追い」では間に合わない段階に入っていると警鐘を鳴らしています。

■ レポート目次（抜粋）

1. エグゼクティブサマリー

2. 今回の再編は、過去と何が違うのか

3. AI READYとは何か（誤解の整理）

4. 現在地：AI READY企業はどれくらい存在するのか

5. 導入前段を含めた5年タイムライン

6. 業種別に壊れるポイント

7. AI READY企業のオペレーション具体像

8. 数字で見る5年後の業界構造

9. なぜ後追いでは間に合わないのか

10. 結論：AI READYとは「判断構造の再設計」である

■ レポート入手方法

以下のページから専用フォームよりお申し込みいただくことで、

調査レポート全文（PDF）を無料でダウンロードいただけます。

レポートダウンロードURL：

https://l-dx.co.jp/topics/ai-ready-report_01272026/

＜本件に関するお問い合わせ＞

[会社名] L-DX株式会社

[HP] https://l-dx.co.jp/

[担当者名] 赤津晴美

[電話番号] 03-6417-9909

[Eメール] info@l-dx.co.jp