【イベントレポート】「楽器体験・交流会」

株式会社 アダチ音研

横浜市で総合ポピュラー音楽教室を運営する株式会社アダチ音研は、2026年1月19日（月）、横浜市南区にある「小学館アカデミーまいた保育園」の園児を招いて「楽器体験・交流会」を開催しました。




普段なかなか見ることのない本物の楽器に触れて、音楽をもっと好きになってもらおうというイベントです。




エレキベースを弾く男の子とサポートをするインストラクター


■イベント概要


・開催概要：「楽器体験・体験会」


・日程：2026年1月1９日（月）


・開催場所：アダチ音研ビル本館・１階Aスタジオ


・参加者：小学館アカデミーまいた保育園・年長児童８名


・実演者：


(株)アダチ音研・本部長　ドラム義塾 創立者 西 和（にし やわら）


(株)アダチ音研・GUITARの東大 小野寺紀文


(株)アダチ音研・ベース義塾 府川晃一郎




エレキギターを弾く女の子とコードを押さえてあげるインストラクター


■イベント内容


弊社と同じ南区にある「小学館アカデミーまいた保育園」の年長さん８名を、アダチ音研本館ビルのレッスンスタジオに招いて楽器体験を実施しました。





男の子が抱えるアコースティックギターを支えてあげるインストラクター


弊社が運営する音楽教室のドラム学科 「ドラム義塾」の創立者である西と、ギター学科「GUITARの東大」インストラクターの小野寺、ベース学科「ベース義塾」インストラクターの府川が、それぞれの専門楽器を子どもたちに体験してもらいながら、各楽器の特徴などを解説してデモ演奏を披露。





ドラムを叩く女の子を見守るインストラクター


最後は引率の先生にもピアノで参加していただきセッション。子どもたちも一緒に合唱をして大いに盛り上がりました。



■ご参加頂いた子供たちの様子


初めて見るウッドベースやエレキギター、ドラムセットの音色や形に興味津々で、それぞれお気に入りの楽器を見つけて楽しんでいました。



ピアノを習っている子や、家にギターやチェロがあるという子もいて、子どもとは思えない音楽センスを感じる瞬間があり、私たちでは想像もつかない奏法を発明する子もいました。




大きなウッドベースの弦に触れる子どもたち


■イベントを開催して


今回のイベントで、弊社のレッスンにはまだ通えない年齢のお子さまにも楽器や生の音楽に触れてもらえる機会をつくれるという可能性を見出すことができました。




今回参加してくれた子どもたちが、将来ギターやベース、ドラムなど、今回初めて触れた楽器を演奏したり、音楽をもっと好きになるきっかけになってくれれば大変嬉しく思います。




弊社は、これからもポピュラー音楽に触れて頂くための様々な機会を地域の皆さまと共につくっていき、生活に音楽が溢れる豊かな社会づくりの一端になれるよう努めていきたいと考えております。




子どもたちの最高の笑顔




【西 和（にし やわら）プロフィール】




株式会社アダチ音研・本部長　ドラム義塾 創立者


1974年8月25日生まれ　東京都出身　ドラマー、パーカッショニスト。


15歳よりドラムをはじめる。


▼１９９３年


ANミュージックスクールに入学。草加浩 氏、長谷部徹 氏に師事。


▼1998年


バンドでメジャーデビュー。アルバム2枚、シングル3枚、マキシシングル1枚を発表。


その後スタジオミュージシャンとしてサポート演奏活動を開始。


▼2007年


「ドラム義塾」開校。


▼2015年 (株)アダチ音研本部長に就任。


現在、ドラム義塾をはじめ、(株)アダチ音研が運営する全学科の統括業務を遂行する。




【小野寺紀文プロフィール】




アダチ音研・GUITARの東大インストラクター


1987年7月24日生まれ　岩手県出身


Hide、布袋寅泰、ジョンフルシアンテ(Red Hot Chili Peppers)の影響を受け、15歳からギターをはじめる。


高校卒業後、上京。
上京後、様々なアーティストのライブサポート、レコーディング、楽曲提供を開始。
吉井香奈恵（ex 9nine）、西脇彩華（ex 9nine）、舞風りら（元宝塚歌劇団雪組）、緒月遠麻（元宝塚歌劇団宙組）、Kyono（THE MAD CAPSULE MARKETS）、古謝美佐子、登坂翎建(亮太)、望月明日香、古謝美佐子、Hirgi、実験台モルモット、吉岡毅志、宮田泰治（FUNKIST）、我孫子泉、逢瀬アキラ、伊藤敦、金城色、天伶知詠、健洋、天音みひろ、総合格闘技団体「GRACHAN」のメインテーマ、など、ジャンルを問わず活動を展開。




Guthrie Govan、Mickael Gordon Thomson（slip knot）の影響でメタル、コンテンポラリーロックスタイルを経て、小沼ようすけ、Wes Montgomery、Joe Passに影響を受けJazzに傾倒。
バンド編成は勿論、ジャズピアニストとのデュオ、ソロギター演奏を開始。Blues Alley Japan、JZ Brat などでの演奏の他、すみだジャズフェスティバルに出演。




このころから、演奏活動と共に音楽教育活動も開始。
よみうりカルチャースクール、徳学園軽音楽部専任講師に就任。ギター演奏指導にあたる。




これらの活動がGUITARの東大代表、上野高史の目にとまり、Jazzギターを上野高史、音楽理論をアダチ音研代表・安達たけしに師事。
GUITARの東大インストラクター採用試験をTOPの成績で合格し、GUITARの東大インストラクターに就任。




2024年「オンラインレッスンZ」の開発に従事し担当インストラクターに就任。




現在、アコースティックユニット「HiruNori」としてアーティスト活動を展開。オリジナルアルバム「100年後の君」で全国デビュー。TV、ラジオ出演など幅広く活動している。


【府川晃一郎プロフィール】




アダチ音研・ベース義塾インストラクター


1976 年 12 月 31 日生まれ　東京都出身




幼少より器楽合奏の打楽器、中高を通じて吹奏楽のテューバと音楽に触れて育つ。




学生時代にジャズやベースと出会いベーシストとしての活動を開始。大学在学中にジャズコンテストで入賞する等、確立した実力を持つ。




その後ジャズベーシストとしてプロ活動を開始。地方全国を回りセッションリーダーやホテルの現場等で演奏を行う。




●1999年


ジャズ教室や個人レッスンにてベース講師としての活動を開始。マンツーマンでのレッスンから他楽器とのアンサンブルレッスンまで幅広いレッスンスタイルを持つ。




●2010年


自身のバンドにて全曲作曲とベースを担当したオリジナルアルバムをリリース。




●2020年


月15本のセッションを毎月主催。セッションリーダーとしてのキャリアを確立する。


また、「横浜とジャズ」をテーマにbyplayというグループでライブ活動を行っている。




●2024年


（株）アダチ音研 ベース義塾インストラクターに就任。




●2025年


レジェンドギタリスト是方博邦 氏 のスペシャルイベントにて共演。


これまで培ったジャズの知識や演奏経験を活かしたＪＡＭセッションやグループレッスンにも定評がある。



■株式会社アダチ音研 について


神奈川県横浜市で総合ポピュラー音楽教室を運営。ギター、ドラム、ピアノ・キーボード、ベース、ヴォーカル、作曲・編曲、レコーディング・DTMなど、ポピュラー音楽に関わる音楽教育を提供。


その他、音楽インストラクター教育、学校の経営及び音楽家の育成、音楽スタジオ運営、音楽ＣＤの企画、制作、音楽イベントの企画・制作・運営・管理、各種音楽活動の企画・演出などを実施している。



【会社概要】


社名：株式会社アダチ音研


ウェブサイトURL：https://adachionken.net/


本社所在地：〒232-0072神奈川県横浜市南区永田東3丁目16番5号


代表取締役：安達武


設立： 2008年１月



株式会社アダチ音研 本館ビル