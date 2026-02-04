【クリエイター向け】ダメUIからタイポグラフィと色でユーザーを動かすデザインへ！2/19（木）無料セミナー「ライブ・リデザイン・シリーズ Vol.3 心理学を活かしたデザイン」開催
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月19日（木）、ゲーム業界に携わるクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「ライブリデザインシリーズVol.3 タイポグラフィと色で動かすUI ― 心理学を活かしたデザイン」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。
※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169008/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169008/?rls)
※締切：2026年2月19日（木）20：30
Creek & River Co. (C&R) will host a webinar on UI design on Thursday, February 19, 2026.
*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169014/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169014/?rls)
Application deadline:2026/2/19（THU）20：30（JST）
本セミナーシリーズで講師を務めるのは、多くのグローバル企業やローカル企業でリーダーポジションを歴任してきたジェイコブ・ネルソン氏。プロのUIデザイナーである同氏が、「使いにくいUI」を再設計しながら、タイポグラフィと色の使い方、そして心理学的アプローチを解説。魅力的な文字と色の選び方に加え、行動に影響を与える心理的要素をどうデザインに取り入れるかを学びます。「伝える」だけでなくユーザーを「動かす」へUIをめざしましょう。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。
＜セミナーの内容＞
・優れたタイポグラフィの秘訣
・魅力的な色の選び方と使い方
・心理学を活用してユーザー行動に影響を与える方法
・“ダメなUI”をどう読み解き、どう改善するかのライブ実演
・プロのUIデザイナーが実際に考えていることとは？
＜こんな方におすすめ＞
・UI/UXデザインにおける「感情」や「行動」に注目したい方
・タイポグラフィや色彩設計を強化したい方
・ユーザーの反応を引き出すUIを作りたい方
・実務で使える心理学的アプローチを学びたい方
・プロの思考プロセスを見てみたいデザイナー・ディレクターの方
Good looks alone don’t move users.
In this webinar, a professional UI designer will redesign a flawed interface live, showing how to choose typography and colors that not only look great but also guide user attention and action.
You’ll also learn how to apply psychological principles to create interfaces that truly connect with users and drive engagement.
■What You’ll Learn
Secrets to effective typography in UI design
How to choose and apply compelling colors
How to use psychology to influence user behavior
Live redesign: how to analyze and improve a bad UI
What goes on inside a professional UI designer’s mind
■Who Should Attend:
Designers interested in emotional and behavioral impact in UI
Anyone looking to improve their typography and color skills
Professionals aiming to create interfaces that drive user action
Those curious about applying psychology to design
Designers and directors who want to see how pros think and work
ライブリデザインシリーズVol.3 タイポグラフィと色で動かすUI ― 心理学を活かしたデザイン
■日時
2026年2月19日（木）19：30～20：30
■場所
オンライン開催
■登壇者
Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー＆UI/UXデザイナー
ジェイコブ・ネルソン氏
ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR＆D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。
キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。
また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）がある。
■参加費
無料
■定員
60名
■主催
株式会社クリーク・アンド・リバー社
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169008/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169008/?rls)
※締切：2026年2月19日（木）20：30
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「ライブリデザインシリーズ」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
Live Redesign Series Vol.3 Typography, Color, and Psychology - Designing for User Action
■Date and time
2026/2/19（THU）19：30～20：30（JST）
■Place
Zoom
■Speaker
Jacob Nelson氏
After graduating from the University of Washington with an M.S. in Information Management, Jacob Nelson worked in multiple leadership positions at global and local companies as Head of Design R&D, Head of UX&PX Strategy, Head of Digital Marketing & Brand, and others. Jacob was also a design mentor for Staffordshire University and the University of Washington.
He has worked on countless projects, sites, apps, and mobile games over his career with his mobile games showcased in the coveted “Featured Games” and “Top Charts” on Google Play and App Store. Jacob also won the “Best Marketing Team” award at the 2018 Global Carrier Awards. His recent publications include an educational series on PX&UX design and joint paper, “Affective Computing on Mental Health” (Game IoT for Healthcare).
Currently, Jacob leads the fusion of UX (sites, applications) and PX (games) design, and is engaged in research and development of products and services that utilize AI, IoT, DLT, NFT, and other future technologies.
■Participants
・Game developer
・Game designer
・Game planner
・App developer
・App designer
・Product designer
・Web designer
・Web developer
・Web Producer
・Graphic designer
・UX designer
・UI designer
・User / Player researcher
・Programmer / Developer
■Entry fee
free
■Capacity
60 people
■Organizer
CREEK and RIVER Co., Ltd.
https://www.cri.co.jp/
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169014/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169014/?rls)
Application deadline:2026/2/19（THU）20：30（JST）
【Contact】
CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC
In charge of the webinar "Live Redesign Series“
Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
