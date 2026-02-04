ナツノコエ、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL』書き下ろしEDテーマ 「hug me, teddy」のMVを公開

株式会社ハピネット[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BbHP5Y5t4SE ]





この瞬間が、ずっと続きますように―





ナツノコエの最新デジタルシングル、「hug me, teddy」のMusic Videoが公開された。

本作は、ナツノコエのシングルとしては初となるバラードであり、Nintendo Switch用恋愛ADVゲーム『UN:LOGICAL』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。

好きな人を想う何気ない日常や、胸の奥にそっと積もっていく感情の揺らぎを、ゲームの主人公の心情と重ね合わせたラブソングに仕上げられている。

幸せな男女二人の何気ないシーンを切り取った、シンプルで多幸感のあるリリックビデオ風の映像は、歌詞を軸に構成され、言葉のひとつひとつが自然と心に入ってくる仕上がりとなっている。

寒い冬のひとときを、ナツノコエの歌声がそっと包み込み、静かなぬくもりを届けてくれるだろう。





ナツノコエ 「hug me, teddy」ジャケット写真ナツノコエ 「hug me, teddy」

2026年1月28日(水) 配信リリース



配信ストアリンク：

https://orcd.co/hugmeteddy





(https://orcd.co/hugmeteddy)

【 ナツノコエ Live 】

2026年2月15日(日) YOKOHAMA ReNY beta

YOKOHAMA ReNY beta presents 星降る夜に vol.12

ナツノコエ / 有明(from レイラ) / tamate / Mei / きばやし

2026年3月5日(木) 下北沢440(four forty)

ルキャナルナツノコエ / Oh my! / ゆきみ

2026年3月22日(日) YOKOHAMA ReNY beta

手がクリームパン＆YOKOHAMA ReNY beta presents「now on air」vol.6

ナツノコエ / 手がクリームパン / Ran / and more...

2026年4月5日(日) CLOVER FESTIVAL 2026

club KNOT / THE 楽 / grand space Quark / 豊橋駅南口駅前広場





【 ナツノコエ Profile 】

ナツノコエ アーティスト写真

愛知県出身のシンガーソングライター、ナツノコエ。

ガールズバンド「ポタリ」のボーカルとして活動し、2019年3月の解散をきっかけにソロ活動をスタートさせた。



2024年4月には待望の全国流通版フルアルバム「magic hour」を発表し、各楽曲がタイアップやパワープレイを獲得。さらに7月クールの読売テレビ・中京テレビドラマ『焼いてるふたり』では、オープニング主題歌に大抜擢された。12月から放送開始となったJTBのCMソングには配信シングル「チューインガム」が起用されるなど、活動の幅を大きく広げている。



2025年には配信シングル「はらりら」、「Flash Color」を立て続けにリリースし、7月には新たな代表曲となる渾身の新曲「ハレーション」を発表。



そして2026年1月、Nintendo Switch用ゲーム『UN:LOGICAL』のエンディングテーマに起用された楽曲「hug me, teddy」をリリース。初のバラードシングルとなる今作は、ゲームの世界観と重なり合う繊細な空気感をまとい、やさしく寄り添う歌声とメロディで物語の余韻を静かに彩る一曲となっている。



寒い冬のひとときを、ナツノコエの歌声がそっと包み込み、

静かなぬくもりを届けてくれるだろう。





オフィシャルサイト： https://natsunokoe.jp/

X： https://x.com/natsu_gaoo

Instagram： https://www.instagram.com/natsu_gaoo/

YouTube： https://www.youtube.com/@official-natsunokoe27

TikTok： https://www.tiktok.com/@natsunokoe27



