【実績レポート】当社初のオフライン集客支援で応募20名・展示会初出展から20件のリード獲得を実現
当社初となるオフライン集客支援を実施しました。
その結果、応募者20名の獲得に加え、クライアントにとって初めての展示会出展において20件のリード獲得を達成しました。
本事例は、従来オンライン中心だった集客支援にオフライン施策を組み合わせることで、実務的な成果を創出した実証的な取り組みです。
【1．背景：オンラインだけでは届かない層へのアプローチ課題】
対象となったクライアントでは、これまでWebやSNSを中心とした集客施策を行っていましたが、
・対面での接点がなく、信頼構築に時間がかかる
・展示会やイベントへの出展経験がない
・オフライン施策の設計方法がわからない
といった課題を抱えていました。
BOTANICOはこれらの課題に対し、オフライン施策を単発イベントとして捉えるのではなく、「オンラインと連動させたマーケティング接点」として再定義し、当社初のオフライン集客支援を開始しました。
【2．施策概要：初出展でも成果を出すオフライン集客設計】
本プロジェクトでは、初めて展示会に出展するクライアントでも成果を出せるよう、事前設計から当日運用、事後フォローまでを一貫して支援しました。
主な取り組み内容は以下の通りです。
・展示会出展の目的整理（応募獲得・リード獲得）
・ターゲット来場者の明確化
・ブース訴求メッセージ・配布物の設計
・声かけトーク・導線設計の整理
・オンライン（SNS・Web）と連動した事前告知
・獲得リードの整理およびフォロー導線の設計
「出展すること自体が目的」ではなく、成果につながるオフライン導線を重視しました。
【3．成果：応募20名・展示会で20件のリード獲得】
オフライン集客支援の結果、以下の成果を達成しました。
・応募者数：20名
・展示会での獲得リード数：20件
・展示会：クライアント初出展
・リード内容：商談・相談につながる有効リードが中心
特に、初出展にもかかわらず、「話を聞きたい」「詳しく知りたい」といった温度感の高いリードが多く、展示会後の営業・商談につながる接点を創出する結果となりました。
【4．考察：オフライン集客で成果が出た要因】
本事例から、BOTANICOはオフライン集客成功の要因を次のように整理しています。
・出展目的を明確にし、KPIを設定したこと
・ブース訴求と声かけを事前に設計したこと
・オンライン施策と連動させ、認知を事前に作ったこと
・展示会後のフォロー導線まで含めて設計したこと
オフライン施策であっても、マーケティング設計次第で再現性ある成果が出せることが明らかになりました。
【5．まとめ：オフライン集客は“設計すれば成果が出る施策”】
今回の取り組みにより、BOTANICOはオフライン集客支援が、単なるイベント参加ではなく、応募・リード獲得につながる実践的なマーケティング手法であることを実証しました。
・応募20名の獲得
・初展示会出展で20件のリード獲得
・オンラインとオフラインを組み合わせた集客モデルの確立
BOTANICOでは今後も、オンライン施策とオフライン施策を統合した集客支援を通じて、企業の持続的な成長を支援してまいります。