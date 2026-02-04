CUTIE STREET、日替わりのメンバー考案セトリで開催する初FCツアー開幕　新曲「ゆめみるプリマドンナ」配信開始

アソビシステム株式会社

CUTIE STREETが6都市を巡るファンクラブツアー「CUTIE STREET OFFICIAL FAN CLUB TOUR 2026 WINTER『きゅーてすとのつどい』」が、2月4日（水）大阪府 Zepp Osaka Baysideにて開幕。同日に配信された新曲「ゆめみるプリマドンナ」を含む新曲4曲を初披露した。

CUTIE STREETにとっては初となる今回のファンクラブツアー。チケットは全公演ソールドアウトしており、たくさんのきゅーてすと（ファンの呼称）が会場へと駆けつけた。初日公演は人気曲「ひたむきシンデレラ！」で幕を開け早速ファンの心を掴むと、2曲目でいきなり銀テープが飛び出す。今回のライブはメンバーがセットリストを考えており、さらに1曲目はくじ引きで決定するなど、ファンクラブツアーならではの企画となっており、こういった普段ライブでは見られないような演出があるのも特徴となっている。さらに、新曲「ゆめみるプリマドンナ」を初お披露目。「“すき”を宣誓する、応援きゅんソング」として、キュートに歌い上げる。そのほかにも初のユニット曲パートをはじめ、新曲「でぃすこみゅーたんと！」や話題曲「ぷりきゅきゅ」など全12曲のパフォーマンスをファンに届けた。

また、ライブ中には2026年5月27日（水）に3rdシングルCDが発売されることが発表。思わぬサプライズに会場中から大きな拍手が鳴り響いた。

なお、本公演で解禁された新曲「ゆめみるプリマドンナ」は、本日0時より配信。2月5日（木）よりミュージックビデオのティザー映像も解禁される。8人のプリマドンナたちがどんな輝きを見せるのか、是非チェックしてほしい。

＜ツアー開催概要＞

CUTIE STREET OFFICIAL FAN CLUB TOUR 2026 WINTER「きゅーてすとのつどい」

2月4日（水）大阪 Zepp Osaka Bayside

2月5日（木）大阪 Zepp Osaka Bayside

2月9日（月）東京 Zepp Haneda

2月10日（火）東京 Zepp Haneda

2月13日（金）福岡 Zepp Fukuoka

2月18日（水）愛知 Zepp Nagoya

2月22日（日）宮城 SENDAI GIGS

2月23日（月祝）宮城 SENDAI GIGS

2月27日（金）北海道 Zepp Sapporo

詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/fanclubtour2026winter

＜楽曲リリース情報＞

CUTIE STREET Digital Single「ゆめみるプリマドンナ」

配信日：2026年2月4日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Dreaming_Prima_Donna

＜シングルCD発売情報＞

CUTIE STREET 3rdシングルCD『タイトル未定』

発売日：2026年5月27日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

初回限定盤 KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤 KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤 KLC_90009 1,800円（税込）

きゅーすと盤 KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤 KLC_90011 1,200円（税込）

★予約者優先 先着オリジナル特典★

■Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ

・CUTIE盤：梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ

・STREET盤：板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■楽天ブックス

・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■ネオウィング

・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Joshin（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Sony Music Shop

・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜リリースイベント情報＞

2月21日(土) 【宮城県】リリースイベント@宮城県某所

2月28日(土) 【北海道】大特典会@アクセスサッポロ

3月21日(土)【東京都】大特典会@ベルサール汐留

5月6日(水・祝) 【大阪府】大特典@グランキューブ大阪 イベントホール

5月9日(土)【広島県】大特典会@福山ビッグローズ

5月10(日)【福岡県】大特典会@博多国際展示場＆カンファレンスセンター4F

5月23日(土)【東京都】大特典会@ベルサール渋谷ファースト

5月24日(日)【東京都】大特典会@ベルサール渋谷ファースト

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。