AI時代だからこそ、自然環境を“研修の場”に。

Office Hideout 週末冒険会（所在地：長野県諏訪郡富士見町、代表：伊澤直人）は、企業・団体向け新サービス「企業サバイバル研修」を提供開始します。

自然環境下での“ミッション型”体験を通じ、正解のない状況での意思決定、役割分担、協働を体感的に学ぶプログラムで非日常の制限下で「主体性」と「チームで成果を出す力」の定着を支援します。

焚き火を囲んだ作戦会議。限られた条件下で優先順位を決め、チームで意思決定する“ミッション型”研修



【サービス開発の背景】

変化が激しいビジネス環境では、前例やマニュアルだけでは対処できない課題が増えています。

加えてAIの急速な普及により、情報収集や資料作成は効率化する一方、「正しそうな答え」を素早く出せても、状況を読み取り、優先順位を決め、リスクを引き受けて実行する力が組織課題として浮き彫りになっています。

しかし現状の研修は形式化し、知識や手順の“理解”に偏りがちで、現場で必要な判断・連携・実行に繋がりにくいという課題もあります。

週末冒険会は、アウトドアの現場で培ってきた「制限がある環境ほど、思考と行動の本質が表れる」という知見を法人向けに再設計し、AI時代にこそ重要となる意思決定・コミュニケーション・リーダーシップを“行動として再現できる力”へ落とし込む組織開発研修として本サービスを開発しました。

火起こし・薪の扱いなどの実践を通じて、役割分担とコミュニケーションが自然に引き出される



「企業サバイバル研修」の特長

１，正解のない環境での意思決定：限られた情報・時間・資源の中で判断、行動に移すプロセスを体験

道具や資源が限られまたスキルも知識も足りない中、野外で寝泊まりする為に、真に必要な要素を見出し、どうすればその目的を実現できるか？といった思考が求められます。

自身の従来の経験や知見には含まれていない、未知の問題を解決していく力を養います。

２，役割分担と協働の“見える化”：自然環境では一人で完結しないため、情報共有と協力が前提になる設計

野外活動では時に肉体的・精神的な負荷がかかる為、通常より高いチームワークを必要とします。こうした場面では日常では見えない個々の本当の性格や人間性が剝き出しとなり、時にはぶつかり合いながらも、結果として団結力や互いの距離を縮める結果に繋がります。

３，体験を業務へ接続する振り返り：体験後に気づきを言語化し、日常業務に転用できる形で整理 「何を見て・どう判断し・どう動いたか」を振り返り、成功／失敗の要因を言語化。そこから会議や現場判断で使える行動指針と改善案に落とし込み、明日から実践できる形に整理します。

４，未経験者でも参加可能な安全設計：道具レンタル・保険等を含めた運用を前提に設計

専門的なアウトドア用品の準備は必要なく、全て無償レンタル致しますので、購入する為の追加予算も必要ありません。

また救急体制を確保した環境で実施し、傷害保険への加入も行います。万が一のケガや病気のリスクを最大限排除した運営で安心して御参加頂けます。

詳細を見る :https://backcountry-boys.net/corporate_training



コース例（期間と狙い）

企業の目的・人数・開催地・予算に応じて、事前ヒアリングを行いオーダーメイドで設計します。

以下は代表的なコース例です。

◇ライトコース（1日）

短時間で研修のエッセンスを体験。事業にも必須の思考プロセスを学び、基本的なチームビルディングで「風通しの良い組織づくり」を支援します。

◇ベーシックコース（1泊2日）

本格的なサバイバル研修。理論だけでなく、複数の課題を実践でクリアしていく中で結束を強化し、「一人ひとりの考える力」の向上を目指します。

◇プレミアムコース（2泊3日）

最も密度の高いプログラム。1泊目の反省を活かして2泊目のアクションを改善し続けることで、教訓を深く定着させ、長期的に活かせる改善プロセスを体得します。

どう考え、判断し、行動してその結果がどうなったか？を言語化し分析することで、次の行動がより確実・迅速化される

実施イメージ（ベーシック1泊2日）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128290/table/3_1_7c2ed80b6e5451c8161edc6833577181.jpg?v=202602050951 ]

※天候・プログラムの進捗具合などにより、スケジュールは変動する場合がございます。



料金（目安）

※価格はすべて税別。交通費は別途。料金には道具レンタル代・保険料・食事代、（ベーシック／プレミアムは）宿泊代を含みます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128290/table/3_2_ed2a6d0114b5cd1d4e44f553b469de06.jpg?v=202602050951 ]

導入までの流れ

1. お問い合わせ

2. ヒアリング（目的・課題・人数・場所・日程・予算）

3. オーダーメイドのプログラム設計・お見積り

4. 実施

5. 振り返り・フィードバック



本プレスリリースの内容を資料として、下記よりダウンロード頂けます。

https://prtimes.jp/a/?f=d128290-3-c243cff7cd590f67f2d18adf64df0c86.pdf

本件に関するお問い合わせ先

サバイバル研修のサービス詳細・お問い合わせは下記ボタン、またはメール、お電話にて承ります。

詳細を見る :https://backcountry-boys.net/corporate_training

E-mail：info@backcountry-boys.net

TEL：090-3521-7970

会社概要

Office Hideout 週末冒険会

所在地：長野県諏訪郡富士見町境11601-2

代表者：伊澤直人