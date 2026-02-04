2026年5月31日（日）尾道しまなみ海道の島々を走るマラニック「しまなみサラウンド2026」エントリー開始！

株式会社フラッグ・プロダクション

しまなみサラウンド実行委員会は、2026年5月31日（日）、広島県尾道市瀬戸田を起点に、しまなみ海道の3つの島（生口島・因島・向島）を縦断するウルトラランニング（長距離ランニング）大会「しまなみサラウンド」を開催します。

本大会は、「せとだレモンマラソン」を運営する株式会社しおまち企画、スポーツを軸としたまちづくりに取り組む株式会社フラッグ・プロダクションなどで構成される実行委員会が主催。地域住民や事業者と連携し、しまなみ海道ならではの自然・文化・暮らしを体感できる新たなスポーツツーリズムの創出を目指します。

大会を通じて、尾道エリアの地域活性化および観光振興に寄与してまいります。

大会のコンセプトは「しまなみジャーニー」



走ることを手段に島々を巡り、人と出会い、風景や文化を味わう“旅するランニングイベント”です。

種目は100km・60km・23kmの3種目を設定。募集人数は、100km：300名、60km：350名、23km：650名、合計1,300名を予定しています。

開催形式は、順位やタイムを競わない「マラニック」形式を採用。

ランニングを通じて地域やグルメ、人との交流を楽しみながら、それぞれのペースで「旅」を体感していただくことを目的としています。

大会運営にあたっては、原則として交通規制を行わず、地域への負担を最小限に抑えた持続可能なイベントを目指します。

エイドステーションでは、島の特産品を活かしたグルメを提供。

レモンやはっさくを使ったドリンクやケーキ、すだちポン酢のぶっかけうどん、炊き込みご飯、しまなみドルチェのジェラートなど、走る楽しさとともに食の魅力も楽しめる内容となっています。

また、100kmコースの参加者は、コース途中で「日本で一番短い渡船」に乗船し、本土へ渡る特別な体験も用意しています。

昨年開催された第1回大会には、北海道から沖縄まで全国各地から多くのランナーが参加。

しまなみならではの風景と人に触れながら、「走る旅」を楽しんでいただきました。

コースの特徴

本大会のコースは、しまなみ海道の豊かな自然・文化・歴史を五感で体感できるルートです。瀬戸内海ならではの多島美をはじめ、島々に点在するアート作品や寺社仏閣、海を跨ぐ壮大な橋の景観など、走りながら（歩きながら）地域の魅力を存分に味わうことができます。

また、向島から市中心部へは渡船を利用する特別な動線を採用。日常の交通手段として親しまれてきた渡船に乗り、海を渡ってまちへと入る体験は、本大会ならではの大きな特徴です。自然と暮らし、歴史と現代が交差する、しまなみらしさに満ちたコース設計となっています。

瀬戸内海の環境保全に向けた取り組みについて

本大会では、瀬戸内海の美しい自然環境を次世代へとつなぐため、環境負荷の低減を意識した大会運営に取り組みます。

エイドステーションでの紙コップの使用を廃止し、参加者にはマイカップを携行して参加いただくことで、使い捨てごみの削減を図ります。

また、参加費の一部を「瀬戸内オリーブ基金」へ寄付し、スポーツを通じて得られる価値を、瀬戸内海エリアの環境保全活動へ還元します。

本大会は、ランニングイベントの開催にとどまらず、地域の自然環境と共生する持続可能なスポーツツーリズムのモデルとなることを目指しています。

大会要項

大会名：しまなみサラウンド2026

主催：しまなみサラウンド実行委員会

開催日：2026年5月31日（日）

開催地：広島県（尾道市・向島・因島・生口島）

受付場所：瀬戸田市民会館（広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田535-1）

種目・定員：100km/300名・60km/350名・23km/650名

参加資格：大会当日の年齢が18歳以上の方

参加料（税込）：100km/20,000円・60km/17,000円・24km/8,000円

参加賞：大会オリジナルグッズ

オプションとしえ大会オリジナルマイカップの購入可能

エントリー期間：2026年2月11日（水）20:00 ～4月26日（日）

エントリー方法：ランネット(https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=387060&div=1)によるオンラインエントリー

タイムテーブル

5月30日（土）

13:00 前日受付 開始

17:00 前日受付 終了

5月31日（日）

04:15 当日受付 開始（100km/60km）

05:15 当日受付 終了（100km/60km）

05:15 スタートセレモニー（100km/60km）

05:30 スタート（100km/60km）

08:30 当日受付開始（23km）

09:45 当日受付 終了（23km）

09:45 スタートセレモニー（23km）

10:00 スタート（23km）

14:00 制限時間（23km）

21:00 制限時間（100km／60km）

大会公式サイト：https://shimanami-surround.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/shimanami.surround/

問い合わせ先：

しまなみサラウンド実行委員会 事務局

contact@flag-production.com

