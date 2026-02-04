ガーナの「ゼロドース児」支援へ、ワクチン接種と保健教育の現地調査出張授業と医療体制調査のクラウドファンディング、2月1日開始

一般社団法人Reaching Zero‐Dose Children

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenは、2026年2月1日にクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」でプロジェクト「ガーナのワクチンの課題に挑む! 暮らしの中で育む健康習慣 ~未来の子どもたちへ~」を開始し、支援受付をスタートしました。

本プロジェクトでは、基本的なワクチンを一度も接種できていない「ゼロドース児」の課題に取り組むため、ガーナでの出張授業や医療現場の調査、現地の家族との生活体験を通じて、ワクチンへのアクセスや保健教育、文化と健康のつながりについて学び、日本とガーナの今後の取り組みにつなげていきます。

クラウドファンディング詳細：https://camp-fire.jp/projects/912415/view

◼️クラウドファンディング概要

ガーナのワクチンの課題に挑む! 暮らしの中で育む健康習慣 ~未来の子どもたちへ~

実施期間 ：2026年2月1日～2026年2月28日

目標金額 ：300,000円

◼️クラウドファンディングの目的

世界には、ワクチンなど基本的な医療にアクセスできない子どもたちがいます。私たちは、ガーナでの出張授業や医療機関訪問を通じて、ゼロドース児や小児予防接種の課題を現場から学び、日本社会にも伝えていきます。現地の子どもたちが自分の体や心について考え、相談できる環境づくりを目指します。ガーナと日本をつなぐ学びと調査の第一歩とすることが目的です。

◼️主な取り組み内容

お預かりした資金は、ガーナでの出張授業の実施や、医療機関・学校・研究機関の訪問にかかる費用などに充てます。Sunday School Project や School Project の教材準備、現地での移動や調査活動の環境整備にも活用します。ガーナ出身の医師 Floret の家族と生活を共にしながら、文化と健康の関わりを学ぶ場をつくるための渡航費等にも充当します。現地の声を日本へ届ける発信活動の基盤づくりとしての資金活用です。

◼️企画の背景

｜ガーナで見た医療格差とゼロドース児の現実

ゼロドース児という言葉は、まだ広くは知られていません。 世界には、ワクチンなど基本的な医療にアクセスできず、本来なら防げたはずの病気で命の危険にさらされている子どもたちがいます。 代表の片桐は、ガーナで医療格差の現場を目にしたことをきっかけに、「遠い国の命を他人事にしない」活動を始めました。

ガーナでは、予防接種拡大プログラムの導入以降、一定の成果がある一方で、インフラ面や社会的なサポートを十分に得られず、いまも医療への十分なアクセスがない子どもたちがいます。さらに、マラリアに対するワクチンは近年導入され、さらなる普及が望まれます。すべての子どもが予防できる病気で命を落とすことがないように、現地の声を聞き、日本とガーナの双方での行動につなげていく必要があると考えています。

【会社情報】

会社名 一般社団法人Reaching Zero-Dose Children

代表者 片桐 碧海

住所 東京都 中央区 日本橋茅場町 2-8-1

URL https://www.reachingzdc.org/

設立日 2025年

【本件の問い合わせ先】

メール ［contact@reachingzdc.org］