【祝・令和の虎ALL達成！】Amazonギフト券をプレゼントキャンペーン開始！
祝・令和の虎ALL達成！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]
バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、意志力や根性に依存しないことを前提とした、新しいフィットネス設計を発表いたしました。
キャンペーン概要：意志力に頼らず続いてしまう「バディ制」
本キャンペーンでは、
一人で頑張らなくても運動が続く仕組みとして、
「バディ制（ペア制度）」を導入します。
友人・知人を1人誘い、
“誰かと一緒に始める”こと自体を行動のトリガーにする設計です。
さらに、条件を満たした参加者にはAmazonギフト券をプレゼント！
成果や根性ではなく、「行動した事実」そのものが評価される仕組みを採用しています。
背景：運動が続かない原因は「意志の弱さ」ではない
これまで運動習慣が続かない理由として、
「やる気が出ない」「三日坊主」「自己管理ができない」
といった個人要因が語られてきました。
しかし、実際には3つの構造的要因が存在します。
１.人間の脳は“変化を嫌い、現状を維持しようとする”性質を持つ
２.達成までの距離が遠い行動ほど、継続が困難になる
３.意志力は有限であり、疲労やストレスにより消耗する
バディトレでは、
運動が続かない問題を「個人の努力不足」ではなく、
設計の問題として捉え直す必要があると考えました。
■ 新設計の特徴：頑張らなくても続く仕組みづくり
今回発表する新フィットネス設計では、
以下の考え方を軸にプログラムを構築しています。
１.行動のハードルを最小限に抑える設計
２.達成感を短期間で得られるフィードバック構造
３.「やる・やらない」を迷わせない動線設計
４.習慣化を前提とした頻度・負荷の最適化
意志力に依存せず、環境と仕組みによって自然と行動が起こる状態を目指しています。
■ 本設計の目的：運動を「特別な努力」から解放する
本設計の目的は、
運動をストイックな自己管理行為にすることではありません。
「生活の中で、無理なく繰り返される行動」として定着させることです。
そのため、高頻度・高負荷・長時間を前提とせず、
忙しい社会人でも現実的に取り入れられる形を重視しています。
■ 会社概要
社名：株式会社バディトレ
代表：星野 雄三
事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発
所在地：東京都品川区戸越
公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)