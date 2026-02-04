【祝・令和の虎ALL達成！】Amazonギフト券をプレゼントキャンペーン開始！

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、意志力や根性に依存しないことを前提とした、新しいフィットネス設計を発表いたしました。

キャンペーン概要：意志力に頼らず続いてしまう「バディ制」

本キャンペーンでは、

一人で頑張らなくても運動が続く仕組みとして、

「バディ制（ペア制度）」を導入します。

友人・知人を1人誘い、

“誰かと一緒に始める”こと自体を行動のトリガーにする設計です。

さらに、条件を満たした参加者にはAmazonギフト券をプレゼント！

成果や根性ではなく、「行動した事実」そのものが評価される仕組みを採用しています。

背景：運動が続かない原因は「意志の弱さ」ではない

これまで運動習慣が続かない理由として、

「やる気が出ない」「三日坊主」「自己管理ができない」

といった個人要因が語られてきました。

しかし、実際には3つの構造的要因が存在します。

１.人間の脳は“変化を嫌い、現状を維持しようとする”性質を持つ

２.達成までの距離が遠い行動ほど、継続が困難になる

３.意志力は有限であり、疲労やストレスにより消耗する

バディトレでは、

運動が続かない問題を「個人の努力不足」ではなく、

設計の問題として捉え直す必要があると考えました。

■ 新設計の特徴：頑張らなくても続く仕組みづくり

今回発表する新フィットネス設計では、

以下の考え方を軸にプログラムを構築しています。

１.行動のハードルを最小限に抑える設計

２.達成感を短期間で得られるフィードバック構造

３.「やる・やらない」を迷わせない動線設計

４.習慣化を前提とした頻度・負荷の最適化

意志力に依存せず、環境と仕組みによって自然と行動が起こる状態を目指しています。

■ 本設計の目的：運動を「特別な努力」から解放する

本設計の目的は、

運動をストイックな自己管理行為にすることではありません。

「生活の中で、無理なく繰り返される行動」として定着させることです。

そのため、高頻度・高負荷・長時間を前提とせず、

忙しい社会人でも現実的に取り入れられる形を重視しています。

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発

所在地：東京都品川区戸越

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)