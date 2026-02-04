KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026 LIVE VIEWING決定！

日本デジタル配信株式会社

これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙。」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアー「KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」。

そのツアーファイナルとなる沖縄公演が、ライブビューイング オシビューにて全国の映画館で上映されることが決まりました。

KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026

直近4年間でコンスタントに展開した音楽活動の、いわば集大成とも言えるこのツアーの最終日の小泉今日子の歌声と表情を、全国のみなさまと共有できる一夜限りの上映です。

■KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026 Special Site：https://www.jvcmusic.co.jp/kyon2/

■オフィシャルファンクラブ「US SARITE」：https://kyontwo.com/

■ライブビューイング公式ページ：https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

◆実施概要

≪タイトル≫

KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026 LIVE VIEWING

≪日時≫

2026年5月10日(日) 18:00開演

≪会場≫

全国の映画館

会場情報はこちら⇒https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

≪料金≫

指定席4,500円(税込)

グッズ付指定席6,500円(税込)

※109シネマズプレミアム新宿は料金が異なります。

チケットの販売スケジュール、注意事項、その他の情報などはライブビューイング オシビュー公式ページでご確認ください。

https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

〔ライブビューイング オシビューとは〕 https://www.oshiview.jp/

ライブビューイング オシビューは、誰かを推している人たちみんなが一緒に、自分の住んでいる街で、大画面・迫力のある音響の映像コンテンツを使って、推し活ができるサービス。当社では、ライブビューイング専用のネットワークで映像伝送を行うだけでなく、チケット販売や会場運営までワンストップで行い、またコンサートやスポーツイベントを行う興行主と協業し盛り上げることも行っている。

お問い合わせ：https://www.oshiview.jp/contact/

〔日本デジタル配信について〕 https://www.jdserve.co.jp

2000年4月設立。日本初のケーブルテレビ向けデジタル放送配信事業を軸として、ケーブルテレビ業界のデジタル化の推進に取り組み、現在は地上光ネットワークを用いたCSデジタル放送、BSデジタル放送等を全国のケーブルテレビ事業者に配信。

2023年度より同ネットワークを活用し、全国にライブエンターテインメントを提供する「ライブビューイング オシビュー」、『地域の魅力つなげる、つながる』をスローガンに地域の活性化に資する活動として「satonokaプロジェクト」を開始した。この他にも、VODプラットフォーム「みるプラス」、IDソリューションサービスなど、ケーブルテレビ事業者の課題解決やサービス拡充に繋がる業務支援を幅広く提供している。