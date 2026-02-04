船橋ケイバ 第11回開催〔2月9日（月）～2月13日（金）〕第11回はクイーン賞（JpnIII）開催！

千葉県競馬組合

船橋ケイバでは、令和7年度第11回開催を2月9日（月）から2月13日（金）まで実施いたします。

今開催の注目は、2月11日（祝・水）に行われるダート牝馬重賞「クイーン賞（JpnIII）」。

JRAおよび地方競馬から実力牝馬が集結し、冬の船橋を舞台にハイレベルな熱戦が繰り広げられます。

また、開催期間中は、「クイーン賞 スペシャル抽選会」、「クイーン賞 サンクスチョコプレゼント」などのスペシャルイベントに加え、キャロッタふわふわランドやビギナーズカウンターなど競馬ビギナーの方からお子様までご家族でお楽しみいただけるイベントを多数実施いたします。

レースの迫力と場内イベントの両方を満喫できる、2月の船橋ケイバにぜひご注目ください。

■クイーン賞（JpnIII）とは

船橋競馬場で行われる、牝馬たちによるハンデキャップレースです。

全日本的なダート競走体系の整備に伴い、2024年から開催時期が11月から2月へと移行し、新たなスタートを切りました。これまで新年の牝馬ダートグレードといえば大井競馬場の「TCK女王盃（JpnIII）」が広く親しまれてきましたが、同競走は園田競馬場へ移転し、兵庫女王盃として実施されています。

この変更により、クイーン賞は年明け最初に行われる牝馬ダートグレード競走として、重要なオープニングカードの役割を担うこととなりました。

また、本競走を制した地方所属馬には、「エンプレス杯（JpnII）」への優先出走権が付与されることから、冬のダート女王を決める一戦として、その注目度は以前にも増して高まっています。

■表彰式・セレモニー

■第11回本場開催日イベント情報

■出店予定店舗

みんなが大好きなグルメが登場！

時間：開門～最終レース発走まで※4F「ダービーダイナー」は特別観覧席購入者のみ利用可

■船橋競馬場オリジナルクラフトビール『ひまわり』好評販売中！

船橋市の花、ひまわりにちなんだ特別なクラフトビール『ひまわり』が競馬場内で販売中。

ひまわりの花のハーブティーをブレンドした、ここでしか味わえない最高の一杯を是非ご堪能ください！

※販売店：2Fマリリン売店、4Fダービーダイナー

※イベントは、今後の社会的状況等により、予告なく変更・中止が生じる場合がございます。

※各イベントの詳細は、下記の「イベント詳細」をご覧ください。

※掲載の店舗・メニューは変更になる場合がございます。

■令和7年度 第11回開催 本場開催日イベント

※その他キッチンカーも出店いたします。◎家族で楽しめる冬の船橋ケイバ

第11回開催の船橋競馬では、親子で楽しめるイベントをご用意しています。

子どもたちに大人気の「キャロッタふわふわランド」や「スペシャル抽選会」、

季節感たっぷりの「クイーン賞 サンクスチョコプレゼント」など、寒い冬でも笑顔になれる企画がいっぱいです。

2月11日（祝・水）には、スイーツキッチンカーも登場予定。

船橋競馬で、家族みんなの楽しい冬の思い出を作りませんか？

◎クイーン賞 サンクスチョコプレゼント

船橋競馬騎手デザインのオリジナルチョコを先着で配布致します。

種類は全部で25騎手分ご用意。そのうち2つをプレゼントさせていただきます。

お目当ての騎手デザインのチョコが当たるかお楽しみ♪

クイーン賞デザインのスペシャルチョコもお付けしてプレゼント致します。

実施予定日：2月11日（祝・水）

配布予定数：１.1回目 開門～200名先着、２.2回目 18:00～200名先着

配布場所：スタンド2Fデッキ/各回

※チョコの絵柄の指定はできません。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

※天候により実施場所が変更となる場合がございます。

※詳細は当日のポスターをご確認ください。

※写真はイメージです。

◎ポニーふれあい体験

富里市からポニー界の障害競走の絶対王者コジュウチョウサン号が今開催でもやってきます！

当日はポニーとの記念撮影や馬引き体験など様々なふれあい体験を実施予定です！

ぜひ、かわいいポニーと楽しい時間をお過ごしください！

※詳細は当日のポスターをご確認ください。

実施予定日：2月11日（祝・水）※15:30頃予定

実施場所：芝生エリア

※ポニーの体調や天候により、時間変更や中止の場合がございます。

◎船橋ハートビートライブ×スイーツコラボキッチンカー

YouTube船橋ハートビートライブとコラボしたスイーツのキッチンカーが出店します！

ぜひお立ち寄りください！

実施日：2月11日（祝・水）

※メニューは当日ご確認ください。

◎クイーン賞 スペシャル抽選会

クイーン賞の開催を記念して、豪華賞品が当たる抽選会を実施します。今回はなんと抽選会が2本立て！

2月7日（土）千葉ジェッツのホームゲームにて配布する「千葉ジェッツコラボステッカー」または「告知チラシ」の持参、もしくは当日の「船橋ケイバ公式LINE」の友だち登録、「ハートビートVRイベント」への参加でご参加いただける抽選会を実施いたします。

※2月7日（土）千葉ジェッツホームゲームでのブースは、チケットをお持ちでない方もお越しいただけます。

さらに、当日購入した船橋ケイバの未確定勝馬投票券を1,000円以上（合算可）ご提示いただくことでご参加いただける「特賞抽選会」も実施いたします。

【実施概要】

実施日：クイーン賞 スペシャル抽選会 2月11日（祝・水）

実施場所：スタンド2Fデッキ

実施時間：開門～無くなり次第終了

参加条件：

抽選会１.

・2/7（土）千葉ジェッツのホームゲームにて配布する千葉ジェッツコラボステッカー、告知チラシの持参

・クイーン賞当日の船橋ケイバ公式LINEの友だち登録

・クイーン賞当日のハートビートVRイベント参加

抽選会２.

当日購入した船橋ケイバの未確定勝馬投票券1000円以上（合算可）提示

【賞品】

ギフト券・クイーン賞グッズ・千葉ジェッツグッズ・船橋ケイバオリジナルグッズ他

※賞品は変更になる可能性がございます。

※詳細は当日のポスターをご確認ください。

◎＜キャッシュレス会員限定＞オリジナルグッズプレゼント

キャッシュレス投票でオリジナルグッズがもらえるチャンス！！

条件：キャッシュレス投票で15,000円以上購入

賞品：スムースフリースブランケット

引換方法：レシート最下部に印刷されたクーポンを

2Fインフォメーション前のブースにて提示

実施日：2月9日（月）～2月13日（金）

※各日お一人様1個まで

※なくなり次第終了

◎誘導馬ファンサービス

船橋ケイバで人気の誘導馬たちがウィナーズサークルにやってきます！

実施期間：2月9日（月）～2月13日（金）

実施時間：9R、12Rの誘導前及び誘導後

※誘導後は、投票締切1分前放送を合図に終了いたします。

場所：ウィナーズサークル

※レースの状況によっては中止の場合がございます。

※雨天の場合は中止いたします。

【お知らせ】

新しい誘導馬房では、誘導馬を間近でご覧いただけます！

（場所：キャロッタ門側のスロープ付近）

◎ビギナーズカウンター

マークカードの記入方法から船橋ケイバの楽しみ方まで、幅広くビギナーをサポートします！

競馬を楽しめるように分かりやすいレクチャーをします！

実施日：2月11日（祝・水）・12日（木）

実施場所：スタンド2Fデッキ（詳細場所は当日のポスターをご確認ください）

◎キャロッタグリーティング

人気のキャロッタが登場します！キャロッタと写真を撮ろう！

実施日：2月11日（祝・水）

実施場所：キャロッタ門広場付近（雨天時はスタンド3F西側デッキ）

キャロッタは開門後皆様をお出迎えします！

※詳細時間は当日のポスターをご確認ください。

◎キャロッタふわふわランド

お子様に大人気！キャロッタのオリジナルふわふわ遊具で遊ぼう！

他にもトランポリンやミニジャングルジムなどの遊具もたくさん！

実施場所：キャロッタ門広場付近

実施日：2月9日（月）～2月13日（金）

対象：キャロッタふわふわランドは3歳以上のお子様

その他遊具は未就学児のお子様

開門時から実施いたします。

※実施場所は変更となる場合がございます。

※天候により中止になる場合がございます。

◎女性専用ラウンジ

女性の方にゆっくりとくつろいでいただける専用スペースです。

実施場所：スタンド2Ｆテラス側ガラス張りスペース

☆2月11日（祝・水）ご利用サンクスチョコプレゼント実施！☆

クイーン賞 サンクスチョコプレゼントで配布する騎手オリジナルチョコを

女性専用ラウンジご利用の方に、15:00から先着100名様に1個プレゼント致します。

※チョコの絵柄は指定できません。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

◎八肥の会presents レモン・玉ねぎ配布

「馬い！」レース名でおなじみの八肥の会御提供のレモンと玉ねぎを配布します！キャロッタ門前で先着配布予定！

※実施場所は変更となる場合がございます。

◎The MAVERICK ※ハートビートセンター

船橋競馬オリジナルグッズ、TCCグッズ、The MAVERICKオリジナルのグッズを販売。

販売場所：The MAVERICK※ハートビートセンター

販売価格：アメージングタンブラー：2,000円

キャロッタミニマスコット：900円

船橋競馬所属騎手勝負服キーホルダー：500円

TCC トートバッグ サイズ別 3種：1,400円～

TCC ポーチ：1,100円

TCC クリアファイル 5種：390円

TCC ロゴ Tシャツ：3,300円

◎先着で寒い冬に！先着150名に入浴剤プレゼント！

実施日：2月9日（月）

特別観覧席を購入されたお客様お一人につき二個、座席購入時に窓口で入浴剤を先着150名様にプレゼントします。

場所……特別観覧席販売口

抽選時間……20:00まで（無くなり次第終了）

◎ガラポン抽選会

実施日：2月10日（火）、2月11日（祝・水）

特別観覧席を購入されたお客様お一人につき一枚、座席購入時に窓口で抽選券を配布します。

※ボックス席とウィナーズビューシートについては、当日利用者人数分をお渡しします。

※1・2等の景品引換時間……20:45まで

抽選会場所……3Fインフォメーション

抽選時間……17:00～19:30まで

<景品数は各日>

1等 THE GIFT PREMIUM プレミアムカタログギフト…1名様

2等 グリコ おつまみセット…3名様

3等 旅の宿アソート…8名様

4等 おせんべい10枚詰め合わせ…6名様

5等 食事券500円分…10名様

6等 食事券300円分…50名様

ハズレ

◎削って当たる！バレンタインデースクラッチカード

実施日：2月12日（木）、2月13日（金）

特別観覧席を購入されたお客様お一人につき一枚、座席購入時に窓口でスクラッチカードを配布します。

※ボックス席とウィナーズビューシートについては、当日利用者人数分をお渡しします。

※1・2等の景品引換時間……20:45まで

<景品数は各日>

1等 2月12日（木）アテックス ルルド マッサージクッション

2月13日（金）ゴディバ ハートオブゴールドコレクション…1名様

2等 リンツ チョコレート…6名様

3等 食事券500円分…10名様

4等 食事券300円分…50名様

5等 ロッテ トッポ2袋入り…60名様

ハズレ

・引換方法（※景品の引換は、当日限り有効）

1等、2等、3等 3階特別観覧席受付で景品と引換

◎SNS投稿キャンペーン！

実施日：2月9日（月）～2月13日（金）

別観覧席をご利用され、#船橋ケイバ、#船橋競馬場のハッシュタグをつけてSNSに投稿したお客様に、ノベルティの2月限定キャロッタポストカードを差し上げます。

配布場所……3Fインフォメーション、4Fインフォメーション

配布時間……開門時間～20：45まで

※投稿したスマートフォン等の画面を確認させて頂く場合がございます。ご了承ください。

◎＜カプセルトイ＞UMAbred アクリルスタンド＆キーホルダー

実在の競走馬を「鷹月ナト」が手掛ける「UMA」化した、カプセルトイが登場！

UMA本体のイラストと別に「馬券風デザイン」のアクリルも付属。

「馬券風デザイン」アクリルは、該当馬の勝利したレースの「応援馬券」を再現したデザインとなっています。

こちらの「馬券風デザイン」のアクリルはボールチェーンに付けてキーホルダーとしても使えるだけでなく、

台座にすることでアクリルスタンドとしても使用できます！

今回はこれまでのすべてのバージョンを販売します。

実施場所：The MAVERICK（ハートビートセンター）

料金：1回500円

種類：全12種類

※本製品はアクリルスタンド兼キーホルダーとなります。

◎コロコロケイバグッズ販売

店頭販売のみだったコロコロケイバグッズとカプセルトイ！

店頭販売していたコロコロケイバぬいぐるみに、キャロッタ（Mサイズ）が登場。

また、カプセルトイにもキャロッタが追加。

実施場所：The MAVERICK（ハートビートセンター）

料金：コロコロケイバぬいぐるみ（Mサイズ） 4,000円

カプセルトイ 1回1,000円

■オンラインイベント情報

◎船橋ハートビートライブ

URL：https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured

◎船橋マルチスクリーン

2月11日（祝・水）14:00頃～21:00頃 配信予定

お手持ちの端末（スマートフォン、タブレット、パソコン）から、レースの映像をお好きなタイミングでご視聴いただけます。また、アンケートにご回答いただくともれなくオリジナル壁紙を進呈します。

・視聴料は無料ですが、通信料は利用者負担となります。

・ネット配信の為タイムラグがあります。

・勝馬投票券の購入の際はご注意ください。

URL：https://funabashi-keiba.gnzo.com/

■ネット投票キャンペーン

キャンペーンの詳細は以下URLを参照してください。

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp

