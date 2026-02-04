【岡山大学】高等先鋭研究院 文明動態学研究所 第2回 大学と戦争遺跡カンファレンス「大学と戦争遺跡-市民とのコラボレーション-」〔2/11,水・祝 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）高等先鋭研究院の文明動態学研究所（RIDC）は、2026年2月11日（水）13:00～17:00に第2回大学と戦争遺跡カンファレンス「大学と戦争遺跡-市民とのコラボレーション-」を、本学津島キャンパスの岡山大学創立五十周年記念館金光ホールで開催します。

岡山大学津島キャンパスは、旧日本陸軍第17師団駐屯地を引き継いだもので、明治期の建物や施設等を豊富にのこしている陸軍師団駐屯地跡の一つです。地域と地球の「ありたい未来の共創」に貢献することを使命とし、人類社会の持続的発展のための知的基盤構築を担う岡山大学が、キャンパス内にのこる歴史遺産をどのように活かすことができるのか。



本カンファレンスでは、市民と共同で取り組まれた戦争遺跡の保存運動や、平和歴史教育の実践から得られた成果と課題について学び、ともに考えたいと思います。また、戦争遺跡をめぐる大学と行政との関係についても取りあげ、さまざまな立場を超えた対話を重ねる場を創出します。

みなさまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2026年 2月 11日（水）13:00～17:00

【会 場】

岡山大学創立五十周年記念館 金光ホール

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/kinenkan-index.html

【内 容】

趣旨説明

野崎貴博 氏（岡山大学文明動態学研究所）

講演

岩本 崇 氏（島根大学法文学部）「旧海軍大社基地遺跡群の保存運動と今後の展望」

報告

油利 崇 氏（高知県南国市教育委員会）「高知海軍航空隊関連遺跡と高知大学」

石田智子 氏（鹿児島大学法文学部）「鹿児島の戦争遺跡をめぐる歴史実践-地域社会との価値共創-」

対話の場

進行：松本直子 氏・野崎貴博 氏（岡山大学文明動態学研究所）

【参加費】

無料

【お申し込み方法】

下記のURLよりお申込みをお願い申し上げます。

https://forms.gle/mPiok2MJ3PEiS7Hw8

【主 催】

岡山大学文明動態学研究所

岡山大学文明動態学研究所が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)