【岡山大学】岡山大学大学院環境生命自然科学研究科が台北で海外学修プログラム「OU-TACT」を実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院環境生命自然科学研究科は、2025年11月4～14日の11日間、台湾・台北市にて、海外学修プログラム「OU-TACT」（Okayama University -National Taiwan Normal University Communicative Training Program for Master Students）を実施し、博士前期課程の学生10人が参加しました。



本研究科と国立台湾師範大学が連携・企画したこの海外学修プログラムは、学生が多様性を感じ、国際性と学際性を養う機会の創出を目的として、2024年度より開催しています。文化体験や語学研修に加えて、台湾の大学の施設や研究室・企業・国家研究機関などを訪問、台湾の最先端技術と研究を肌で感じながら、現地の学生や研究者と交流し、実用的で実践的な英語に触れることのできる、充実した内容となっています。



今年度は、特に、五感をフル活用する体験型の学びを盛り込んだ内容で実施。国立台湾師範大学「生命科学博物館」、国立台湾大学「地質標本館」・「植物標本館」、半導体の最大手TSMC社「台積創新館」などを見学、貴重な資料を見たり、触ったり、時には嗅いだりして、研究の歴史や成果を学びました。



国立台湾師範大学のAIの研究室が主催するワークショップでは、プログラミングを行い、顔や手を認証して動く車を製作。国立台湾大学の植物学の研究室では、大学内で搾乳された牛乳も振る舞われたほか、「Feが植物に与える影響」について学び、国家衛生研究院の研究室ではゼブラフィッシュについて学びました。いずれの研究室でも、参加学生が熱心に顕微鏡を覗き、活発な質疑応答を繰り広げている姿が印象的でした。



その他、中国語・英語の講座で実用的なスキルを数多く修得するとともに、伝統的大道芸ディアボロの体験、「故宮博物館」の見学、伝統的な「客家料理」など、楽しく文化を学べるアクティビティも満喫しました。



さらに今回は、台湾の大学生・教員・研究者はもちろんのこと、さまざまな背景を持つ現地の人々との交流の場面が数多くありました。留学生と一緒に講義を受講したり、「年上」の立場から中学生を上手に導いて共同でプレゼンテーションを行ったり、多様なシチュエーションを経るごとにコミュニケーションスキルが向上していきました。



参加学生の中でも国籍や専門分野など背景はさまざまで、今回の研修を通じて、「普段はなじみのない分野の研究に触れ視野が広がった」、「研究室以外に友人ができて人間関係が広がった」という収穫もあったようです。



なお、このOU-TACTは、本研究科のプロジェクト・マネージメント実習科目「海外学修（長期）」として申請可能となっています。より多くの学生にグローバルに活躍していくための第一歩を提供できるよう、今後も尽力していきたいと考えています。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

本情報は、2026年2月2日に岡山大学から公開されました。

生命科学系の学生の案内で、「生命科学博物館」を訪問

伝統的な「客家料理」を堪能

AIワークショップで電動カーを製作

現地の大学生と交流

◆参 考

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 キャリア共創開発室

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/ccdo/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 キャリア共創開発室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス 環境理工棟2階

TEL：086-251-8862

E-mail：roomest1◎cc.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15042.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)