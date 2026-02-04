退職代行サービスの契約に関する無料相談窓口の設置について

弁護士法人AdIre法律事務所

アディーレ法律事務所（東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」）は、退職代行サービス「モームリ」の運営をめぐり、弁護士法違反の疑いによる代表者逮捕が報じられるなどの状況を受け、同サービスを利用したものの、その後の対応や契約内容、費用の扱いについて不安を感じている方を対象に、特設の無料相談窓口を開設しました。

退職代行サービスのご契約時の説明や、費用、その後の対応を含めた具体的な事情によっては、当該契約の有効性などについて、法的な検討を要する場合があり、その内容によっては、支払い済みの費用について、不当利得返還請求が問題となる可能性が生じ得ます。

また、これらの点は一律に判断されるものではなく、契約書の内容、説明の有無・程度、実際の対応、費用の支払先や流れなど、個別の事情も問題となるものです。

こうした点を前提に、まずは事実関係を整理したうえで、既に同サービスを利用された方において、どのような対応が可能となり得るのかを冷静に確認する場を提供することが、利用者保護の観点から重要であると考え、本特設相談窓口を開設しました。

■本特設相談の対象となる方

本特設相談は、次のような状況にある方を対象としています。

- 退職代行サービス「モームリ」を利用された方- どの契約に基づき、誰に対して、どの名目の費用を支払ったのか整理できていない方- 退職自体は成立したものの、費用面について不安や疑問が残っている方- 契約の有効性や、支払済み費用について法的な検討が必要か確認したい方

※本相談では、退職代行サービス「モームリ」の契約内容、説明状況、実際の運用、費用の支払先等の事情を踏まえ、個別に整理・検討を行います。具体的なご事情によっては、ご相談をお受けできない可能性がございます。

■ 無料相談の受付方法（LINE限定）

本特設相談は、LINEによる事前予約制で受け付けています。

ご利用いただきやすい形とするため、相談のご予約受付はLINEに一本化しています。

以下の公式LINEアカウントを友だち追加のうえ、案内に従ってご予約ください。

受付期間は、2026年2月5日から2026年2月13日までです。

※枠には限りがございます。枠が埋まり次第終了となります。



【LINE公式アカウント】

弁護士法人AdIre法律事務所（特設相談窓口）

▶︎ 友だち追加はこちら：

https://page.line.me/544ukqsi?oat__id=6331513&openQrModal=true(https://page.line.me/544ukqsi?oat__id=6331513&openQrModal=true)

【特設相談窓口サイト】

https://www.adire-roudou.jp/taishokudaikou/moumuri/

【アディーレ法律事務所について】

法人名称：弁護士法人AdIre法律事務所（第一東京弁護士会所属）

代表弁護士：鈴木淳巳（愛知県弁護士会所属）

本店所在地：〒170-6033 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60

URL：https://www.official.adire.jp/

債務整理、交通事故の被害、夫婦問題、労働問題、B型肝炎の給付金請求、アスベスト健康被害の賠償金請求、遺産相続、インターネット権利侵害などの法律トラブルの解決を行う法律事務所です。法律トラブルで困っていても、何をすべきか分からず動けない。アディーレ法律事務所は、そんな「何もしないからの解放」を目指します。「弁護士を、もっと身近な存在に」を理念に掲げ、どなたでも安心してご相談いただけるよう、親身な対応と分かりやすい費用体系で、解決まで寄り添います。