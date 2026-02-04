【岡山大学】第12回 文明動態学研究所 文化遺産マネジメント部門 公開講座「岡山の森林と木材利用史」〔2/28,土 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の高等先鋭研究院を構成する文明動態学研究所文化遺産マネジメント部門では、2026年2月28日（土）14:00～16:00に本学津島キャンパスにおいて第12回文明動態学研究所文化遺産マネジメント部門公開講座「岡山の森林と木材利用史」を開催します。

みなさまのご参考をお待ちしています。

【日 時】

2026年 2月 28日（土） 14:00～16:00



【場 所】

岡山大学 文・法・経講義棟 10番教室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/g_map.html

【プログラム】

・講師1

鐵慎太朗 氏（倉敷市立自然史博物館） 岡山県の森林－その特徴について－

・講師2

前田仁暉 氏（岡山大学文明動態学研究所） 岡山における木材利用の歴史-津島岡大遺跡・⿅田遺跡出土の木質遺物から-

【対象者】

どなたでもご参加いただけます。

【定 員】

定員60名（要申し込み・先着順）



【参加費】

無料



【お申込み方法】

下記の申込みフォーム、またはお電話でお申し込みください。（締切日：2月18日（水））

https://gakumu.moushikomi.ccsv.okayama-u.ac.jp/2025-54/

【ポスター】

https://ridc.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2026/01/koukouza_20260228.pdf

【主 催】

岡山大学文明動態学研究所

岡山大学文明動態学研究所が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学文明動態学研究所（RIDC）文化遺産マネジメント部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

E-mail：arc◎cc.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

TEL：086-251-7290（平日9:00～16:00）

https://ridc.okayama-u.ac.jp/

