【岡山大学】「LBSクラブせとうち設立記念イベント」に那須保友学長と岡山大学発ベンチャー「ビルベイス」代表の佐々木健人さん（工学部3年）が登壇

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の那須保友学長と工学部3年の佐々木健人さんが2026年2月3日、山陽新聞社にて開催された「LBSクラブせとうち設立記念イベント」（主催：日本経済新聞社、テレビせとうち）に登壇しました。



本イベントは、地域のスタートアップや中小ベンチャー企業の支援・交流を促進するプラットフォーム「LBSクラブせとうち」の設立を記念し、地域企業・団体・学生など多様な参加者が集い、地域経済の活性化と共創の可能性を探ることを目的として開催されました。当日は、基調講演やパネルディスカッション、次世代ピッチ「Next Generations Pitch」など多彩なプログラムが展開されました。



那須学長は基調講演で、「地域の未来を拓く『多様性』の力-若者・女性、そして外国人が輝く岡山の挑戦-」と題して講演。岡山大学が進める「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」等の取り組みに触れ、地域の多様な主体と連携しながら未来を切り拓く大学の方向性を示しました。また、自身の経験や大切にしてきた言葉を交えながら、会場に集まった若い世代へ向け「夢の実現や課題の解決に向け、起業を含めた新たな一歩を踏み出してほしい」とエールを送りました。



次世代ピッチでは、岡山大学発ベンチャーで建築DXを推進する「ビルベイス」代表の佐々木健人さんが登壇し、建設業界の課題解決を目指したビジネスモデルを披露しました。技術や仕組みの構築に加え、施工会社として現場に直接関わる「現場発のイノベーション」のビジネスモデルが来場者の注目を大いに集めました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と佐々木健人さんら「ビルベイス」の取組にご期待ください。

那須保友学長の講演の様子

佐々木健人さんのピッチの様子

◆参 考

・LBSクラブせとうち

https://www.webtsc.com/lbs-club/

・LBSクラブせとうち設立記念イベント～プログラム詳細～

https://www.webtsc.com/lbs_news/74921/

・ビルベイス

https://builbase.com/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学が参画する「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」が内閣府「NEXTグローバル拠点都市」に選定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003201.000072793.html

・【岡山大学】岡山エリアのスタートアップ創出を加速「岡山イノベーションコンソーシアム」発足イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003373.000072793.html

・【岡山大学】瀬戸内エリアの支援機関などが集う「瀬戸内と大交流会」に岡山大学事務職員・岡山大学発ベンチャーが登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003520.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】内閣府「令和6年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 ～晴れの国における国立大学×県立大学の共振による地域イノベーションの創出～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002696.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 広報課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7292

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15056.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)