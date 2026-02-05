interfm『鈴木凌、幸せになってもいいですかっ？』　1周年記念公開収録っ！ゲストに見取り図の盛山晋太郎と、音楽プロデューサーRyo′LEFTY′Miyata、音楽ディレクターコバヤシユウジが決定！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）『鈴木凌、幸せになってもいいですかっ？』の番組収録イベント（開催日：3月30日（月）／場所：TOKYO FMホール）に、盛山晋太郎（見取り図）さんとRyo'LEFTY'Miyataさん、コバヤシユウジさんのゲスト出演が決定しました。

2025年4月からスタートした『鈴木凌、幸せになってもいいですかっ？』ですが、放送1周年を迎える記念として初の番組公開収録を昼夜2ステージで開催します。昼の部のゲストは、お笑いコンビ見取り図の盛山晋太郎さん。鈴木凌のオーディション番組参加時から応援してくれていた盛山さんをお迎えし、アーティストだけではなくタレントとしての力量を鍛えるバラエティトークをお届けします。夜の部のゲストは鈴木凌の音楽チームから、音楽プロデューサーのRyo'LEFTY'Miyataさん、音楽ディレクターのコバヤシユウジさんのお二人をお迎えします。楽曲制作の裏話から今後の活動についてなどトークをお届けし、この日限定のアコースティックライブも披露する予定です。

公開収録イベントの観覧チケットは2月6日（金）正午から一般先着が開始されます。是非番組初のイベントを会場でご覧ください。公開収録の模様は、同番組内で後日放送予定です。前半パート（地上波放送分）は無料、後半パートは番組メンバーシップ会員限定でお聴き頂けます。どうぞお楽しみに。

■公開収録イベント概要

イベント名：『鈴木凌、幸せになってもいいですかっ？』 1周年記念！スペシャル公開収録っ！

開催日程：2026年3月30日（月）

【1部】 開場14:15／開演15:00

【2部】 開場18:15／開演19:00

開催場所：TOKYO FMホール（〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7 エフエムセンター2F）

パーソナリティ：鈴木凌

ゲスト：【1部】 盛山晋太郎（見取り図）

【2部】 Ryo'LEFTY'Miyata、コバヤシユウジ

放送日時：2026年3月予定

▶チケットURL（一般先着：2月6日(金) 12:00～）

https://tixplus.jp/feature/interfm/suzuki-ryo/general-a73hl/

■番組概要

■レギュラー番組概要（地上波）

放送局 ：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

放送日時：毎週水曜日23:30～24:00（30分番組）

放送形態：録音番組

■Podcasts Membership番組概要

配信プラットフォーム：https://audee-membership.jp/suzuki-ryo

配信日時：毎週水曜日24:00～

配信内容：前半パート（地上波OAアーカイブ無料）※楽曲はカットされます

後半パート（番組メンバーシップ会員のみ）

■Podcasts Membershipプラン内容

〇番組メンバーシップ料金

・通常プラン会員（月額）：550円（税込）

・スペシャルプラン会員（月額）：1,650円（税込）

〇番組メンバーシップ会員特典（通常・スペシャルプラン共通特典）

１. 番組アーカイブ聴き放題

２. 会員限定パートの聴取

３. 映像ありの生配信番組（不定期）の会員限定パートの視聴

４. 番組公開収録イベント（不定期）への応募（先行抽選）

└1次先行：スペシャルプラン会員

└2次先行：通常プラン会員

〇スペシャルプラン限定特典

・月替わりでプレゼントをお届け

■DJ

鈴木凌（すずき・りょう）

1998年東京生まれ。10代はダンスボーカルグループとして活動。その後、自分を見つめ直すために活動を休止し、一般的な社会人生活を経験。約1年間、会社員として働く中で、再び芸能活動への思いが募り、某オーディションに応募。スマホケース販売員として働きながらオーディションに挑み、12名まで勝ち残る。この経験を通じてアイドルとしての活動を決意し、ソロアーティストとして新たな一歩を踏み出す。

HP（FC）：https://suzuki-ryo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ryo_suzuki_official/

X（旧Twitter）：https://x.com/ryo_suzuki_oa

■ゲストプロフィール【1部】

盛山 晋太郎（もりやま・しんたろう）

８６年１月大阪府出身。リリーとのお笑いコンビ見取り図で「М-１グランプリ2018」から３年連続で決勝進出。

「見取り図の間取り図ミステリー」「見取り図じゃん」などレギュラー番組多数出演。

初エッセー「しばけるもんならしばきたい」(幻冬舎)発売中。

公式HP：https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=2877

X：https://x.com/morishimc

■ゲストプロフィール【2部】

Ryo'LEFTY'Miyata（りょう・れふてぃ・みやた）

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーターなど多岐にわたる音楽活動を実施。様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、timelesz、official髭男dism、Tani Yuuki、sumika、Superfly、eill、MISIA、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。フロアの熱量を上げるアジテートと、演出も含めた ライブプロデュース能力が高く評価されている。

2018年よりスウェーデンに渡り海外作家とのco-writing活動を開始、グローバルな音楽活動を展開。2022年若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を共同創業。2024年にアーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo’LEFTY’Miyata」発足。

公式HP：https://revelmusic.tokyo/creator/ryo-lefty-miyata/

Instagram：https://www.instagram.com/ryoleftymiyata/

X：https://x.com/LeftyMonsterP

コバヤシユウジ

２００４年自身が結成したバンドでデビュー。２０１０年バンド活動休止。２年間音楽ディレクターとして、企画、制作など多くのヒットコンテンツを生み出す。２０１３年作曲家としての才能を買われ、HKT48 デビューシングル「スキ!スキ!スキップ」で作曲家デビュー。女性アーティストデビューシングル売り上げ記録歴代1位となり、数多くのアーティスト、声優、アイドルグループの作詞、作曲、プロデュースを手がけることとなる。独特なVocal directionに定評があり、Vocal Rec ディレクターとしても年間50曲以上のべ160人程のレコーディングを行う。また、東京ドームで行われた『ENEOSアジアプロ野球チャンピオンシップ』演出音楽総合監修。資生堂×パシフィックリーグ『勝利の女神ダンス』音楽、ダンス、映像のプロデュースなど幅広く音楽をベースとしたプロデュース業を行っている。鈴木凌のボーカルディレクターも担当。

公式HP：https://revelmusic.tokyo/creator/yuji-kobayashi/

